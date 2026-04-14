Álvaro Uribe reta a Gustavo Petro: “Si la mentira es suya, renuncie a la Presidencia; si es mía, renuncio a la política”

El expresidente Álvaro Uribe retó al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario asegurara que supuestamente el líder del Centro Democrático habría ido a Ecuador a conversar con el Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador.

“Presidente Petro, usted miente, dice que yo fui a hablar con el Gobierno ecuatoriano; le voy a proponer este reto: si la mentira es suya, renuncie a la Presidencia; si la mentira es mía, renuncio a la política”, dijo el exmandatario.

Según explicó Uribe, en enero estuvo en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil y no tuvo ninguna conversación con miembros del Gobierno ecuatoriano.

Además, contó que la semana pasada estuvo en un compromiso académico en Cuenca y negó que haya tenido alguna conversación con miembros del Gobierno ecuatoriano.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se inscribieron formalmente en la Registraduría para las elecciones presidenciales En el acto también estuvieron presentes los participantes de la Gran Consulta por Colombia y el expresidente Álvaro Uribe Foto: Guillermo Torres / Semana

“Deje de poner cortinas de humo, usted es el responsable de lo que ha pasado porque usted le entregó la frontera al narcoterrorismo que impone la candidatura de Cepeda”, criticó el exmandatario.

Por eso, el expresidente pidió que haya un jurado internacional que diga quién está mintiendo, y si es Petro, él debería renunciar a la Presidencia, pero si es Uribe, él dice que renunciaría a la política.

En el más reciente consejo de ministros el presidente Petro criticó las decisiones que ha tomado Noboa en el límite entre ambos países. “Lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia”, cuestionó el mandatario colombiano.

Incluso, dijo que estaría sucediendo algo similar con lo que pasó en su momento con Venezuela. “Están repitiendo lo mismo: cerrar la frontera por vías de aranceles. Eso produce que los pueblos dejen de comerciar. Los ecuatorianos pasan el contrabando por la selva amazónica”, afirmó el presidente.

En medio de ese consejo de ministros, Petro también señaló al uribismo de supuestamente haberse reunido con miembros del Gobierno ecuatoriano, sobre lo que generó dudas.

“Lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia”: Gustavo Petro criticó al mandatario ecuatoriano

Esos señalamientos despertaron la molestia del expresidente Uribe, quien dijo que además de ser “mentiroso” es “chismoso” y lo comparó con Gustavo Bolívar, a quien llamó “estafador”.

“La frontera con Ecuador está en poder del narcoterrorismo de Farc; obligan a votar a Cepeda. Ecuador alega la falta de seguridad en Colombia y subió los aranceles. El daño es enorme: desempleo de exportadores colombianos, hambre en Ipiales. No viajo clandestino, no interfiero en las relaciones exteriores, mi agenda es pública. Paloma-Oviedo resolverán esto”, aseguró el exmandatario.

Petro alertó que ante un eventual fenómeno de El Niño, Ecuador podría necesitar energía, por lo que mencionó que ante esa situación Noboa quisiera eventualmente negociar para no quedarse sin esos recursos.