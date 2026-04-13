En medio de un nuevo consejo de ministros en Ipiales, Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió a las diferencias que se han generado con Ecuador y a la guerra arancelaria con ese país.

“Lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia”, criticó el presidente colombiano. Además, cuestionó que se estaría reviviendo el mismo problema que con Venezuela en su momento, al cerrar la frontera de distintas maneras.

“Están repitiendo lo mismo: cerrar la frontera por vías de aranceles. Eso produce que los pueblos dejen de comerciar. Los ecuatorianos pasan el contrabando por la selva amazónica”, afirmó el presidente.

Petro criticó a Noboa porque, según él, “le están entregando el comercio al contrabando; le entrega su pueblo y el nuestro a la mafia, el territorio”.

El mandatario dijo que con la guerra arancelaria lo que se podría generar es que haya más contrabando y los puestos de trabajo de Nariño se verían afectados. Y que un sector del empresariado del país buscaría crear esos empleos fuera de Colombia. Petro volvió a criticar la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés y señaló que eso podría influir.

El presidente afirmó que se prevé que haya un nuevo fenómeno del Niño que podría golpear esa región, especialmente ante ese país y que haya riesgo de apagón. “Deja a Ecuador sin energía eléctrica y yo no le voy a dar, ni bobos que fuéramos. No quiere hablar conmigo”, criticó Petro.

El mandatario se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional la declaratoria de emergencia y dijo que si es necesario sacará otras medidas para continuar con esa idea. “Subsidios y aranceles inteligentes”, pidió el presidente.

Petro solicitó que los productos que no se puedan exportar a Ecuador por la guerra arancelaria se deberían buscar sacar por Venezuela.

El mandatario también le envió un mensaje al presidente Donald Trump y le pidió intermediar en esta situación con Ecuador. Según dijo, esa fue una solicitud que le hizo cuando se reunieron en la Casa Blanca pero la habría delegado. “Le pido que intermedie sin delegar”, solicitó Petro.

En medio del consejo de ministros el presidente le hizo un llamado a la fuerza pública para que, en medio de las protestas que se están presentando, no se ataque a la población civil.

Petro anunció que comprará aviones de Brasil y le pedirá a Bielorrusia para que mejore los aviones rusos que tiene el país. “¿Por qué vamos a tener los helicópteros rusos en tierra, es tiempo en donde están matando jóvenes del Ejército?“, dijo el presidente.

El mandatario se volvió a referir el accidente del avión en el que fallecieron una decena de soldados. Reiteró que la aeronave sería “vieja” por lo que más allá de la discusión de si tendrá sobrepeso, considera que se trató de un tema del año en que se fabricó.

El presidente se refirió a la polémica de la fiesta del Inpec y dijo que “los señores de la fiesta” serían trasladados de Itagüí, pero defendió que esas negociaciones habrían bajado los índices de violencia en Medellín gracias a eso y que lo mismo sucedería en Barranquilla. “Donde ha resultado bien la violencia se ha desplomado por nosotros, Char y Fico, que se parecen”, afirmó el presidente.

Petro le reclamó a la fiscal Luz Adriana Camargo por el caso de los asesinados por el ELN en el Catatumbo, a quienes en ente judicial les imputó cargos por esos hechos.