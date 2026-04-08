Una nueva tensión diplomática se despertó entre Colombia y Ecuador por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la detención de Jorge Glas, preso por hechos relacionados a Odebrecht en Ecuador, a pesar de que el mandatario colombiano asegura que se trataría de un “preso político” y un “ciudadano colombiano”.

Según le confirmaron fuentes diplomáticas a SEMANA, además de la nota de protesta del gobierno de Noboa, ese comentario generó que el presidente ecuatoriano llamara a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, quien llegará a Ecuador entre este miércoles y jueves.

Horas antes se había enviado una nota de protesta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador por las declaraciones hechas por Petro sobre Glas.

“A diferencia de lo que sostiene el jefe del Estado colombiano, el ciudadano en mención no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos de asociación ilícita, además de enfrentar procesos por peculado”, reclamó el gobierno ecuatoriano.

Agregaron que estas decisiones fueron tomadas por autoridades competentes de acuerdo a la Constitución de ese país y que los ecuatorianos cuentan con un sistema judicial independiente que entrega todas las garantías a las personas privadas de la libertad.

“Cualquier intento de deslegitimar estas sentencias desde el exterior constituye una violación flagrante del principio de no intervención, consagrado en el derecho internacional, en particular en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos”, aseguraron desde la cancillería ecuatoriana.

El mensaje que había enviado el presidente Gustavo Petro había cuestionado esa decisión. “Jorge Glas es un ciudadano colombiano y es un preso político. Solicito a los organismos internacionales de DDHH velar por sus derechos. Su estado de salud compromete ya su vida porque, al estar prisión, no le han dado el suficiente alimento y sufre ya una severa desnutrición y pérdida de masa muscular. Dejar morir a una persona de hambre, estando bajo el cuidado de un gobierno ,es un delito de lesa humanidad”, señaló el mandatario colombiano.

Se trata de una nueva tensión diplomática entre Colombia y Ecuador que viene desde hace varios meses por la diferencia ideológica entre el presidente Petro y su homólogo ecuatoriano.

Hace unos meses comenzó una guerra arancelaria entre ambos países luego de que Noboa reclamara que supuestamente Colombia no estaba atendiendo las necesidades de orden público y seguridad en la frontera entre ambos países, donde habría presencia de grupos armados ilegales. En los últimos días y tras dos meses de tensión, Ecuador logró un superávit de 62 millones de dólares con Colombia, un hecho que no ocurría hace más de 20 años.