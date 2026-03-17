Crece la tensión entre Noboa y Petro: “En Colombia, le dan espacio a la familia de Fito, que cruzó al país”, presidente de Ecuador

En un duro trino, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envía un fuerte mensaje a Gustavo Petro, tras las declaraciones del presidente colombiano de que se está bombardeando territorio colombiano desde el vecino país.

“Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes”, dijo el primer mandatario de Ecuador.

“Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos, que su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, agregó.

Noboa rechazó de manera enfática que su país tenga actuaciones militares en Colombia. “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo. Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia le dan espacio a la familia de Fito, que cruzó al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente, al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”, concluyó.