¿Qué es el Escudo de las Américas? La estrategia militar que divide opiniones en el continente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó desde Miami una nueva “coalición militar”, conformada por 17 países del continente americano, que llevará por nombre Escudo de las Américas y que tendrá como principal objetivo los cárteles del narcotráfico.

El ‘Escudo de las Américas’ es una iniciativa militar creada para combatir los cárteles de la droga, las bandas criminales y las amenazas transnacionales en el hemisferio occidental, diseñada para fortalecer la seguridad regional mediante el intercambio de inteligencia, la protección fronteriza y posibles operaciones militares conjuntas.

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“En este día histórico nos hemos unido para anunciar una nueva coalición militar para erradicar a los cárteles criminales que plagan nuestra región”, dijo Trump durante su intervención en un acto con doce dirigentes latinoamericanos afines en el hotel Trump National Doral Miami.

Entre los miembros iniciales se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y los Estados Unidos.

El presidente Donald Trump habla en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Doral, Florida. Foto: AP

Trump explicó que se trata de “una coalición contra los cárteles”. “Eso es lo que necesitáis y lo tenéis”, resaltó. “Vamos a tumbarlos de una buena vez. Podemos hacerlo, Vamos a ir más en serio”, aseveró.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso para utilizar fuerza militar letal para destruir las redes de los siniestros terroristas de los cárteles de una vez por todas”, señaló. Para ello se servirán de “armas asombrosas” y puso como ejemplo la incursión militar del 3 de enero en la que fue capturado el dictador venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

Trump resaltó que la región de América es “muy importante”, pero “ha estado abandonada durante muchos años por Estados Unidos”.

El presidente Donald Trump espera firmar una proclamación en la Cumbre del Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, Doral, Florida. Foto: AP

Ahora, el mandatario norteamericano busca liberarla de los carteles empleando “el poder supremo de Estados Unidos” a nivel militar. “Somos el país más potente del mundo desde el punto de vista militar”, dijo.

Así, ofreció a los líderes latinoamericanos afines emplear misiles estadounidenses para acabar con los líderes de los cárteles del narcotráfico.

“Algunos de ustedes están en peligro. Si quieren podemos utilizar nuestros misiles. ¡Bum! Son muy precisos. Justo en el salón y fin de la persona del cártel”, dijo Trump.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (centro), se encuentra con (izq./der.) la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar; Santiago Peña, presidente de la República de Paraguay; Luis Abinader, presidente de la República Dominicana; Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia; Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Javier Milei, presidente de Argentina; José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana; Nasry Tito Asfura, presidente de Honduras; Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica; José Antonio Kast, presidente electo de Chile; y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azán, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas Foto: AFP

Notablemente, las tres economías más grandes de América Latina después de EE. UU. (Brasil, México y Colombia) no participaron en la cumbre inicial, debido a las diferencias ideológicas de sus gobiernos actuales con la administración estadounidense.