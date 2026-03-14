¿Qué es el Escudo de las Américas? La estrategia militar que divide opiniones en el continente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó desde Miami una nueva “coalición militar”, conformada por 17 países del continente americano, que llevará por nombre Escudo de las Américas y que tendrá como principal objetivo los cárteles del narcotráfico.
El ‘Escudo de las Américas’ es una iniciativa militar creada para combatir los cárteles de la droga, las bandas criminales y las amenazas transnacionales en el hemisferio occidental, diseñada para fortalecer la seguridad regional mediante el intercambio de inteligencia, la protección fronteriza y posibles operaciones militares conjuntas.
“En este día histórico nos hemos unido para anunciar una nueva coalición militar para erradicar a los cárteles criminales que plagan nuestra región”, dijo Trump durante su intervención en un acto con doce dirigentes latinoamericanos afines en el hotel Trump National Doral Miami.
Entre los miembros iniciales se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y los Estados Unidos.
Trump explicó que se trata de “una coalición contra los cárteles”. “Eso es lo que necesitáis y lo tenéis”, resaltó. “Vamos a tumbarlos de una buena vez. Podemos hacerlo, Vamos a ir más en serio”, aseveró.
“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso para utilizar fuerza militar letal para destruir las redes de los siniestros terroristas de los cárteles de una vez por todas”, señaló. Para ello se servirán de “armas asombrosas” y puso como ejemplo la incursión militar del 3 de enero en la que fue capturado el dictador venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.
Trump resaltó que la región de América es “muy importante”, pero “ha estado abandonada durante muchos años por Estados Unidos”.
Ahora, el mandatario norteamericano busca liberarla de los carteles empleando “el poder supremo de Estados Unidos” a nivel militar. “Somos el país más potente del mundo desde el punto de vista militar”, dijo.
Así, ofreció a los líderes latinoamericanos afines emplear misiles estadounidenses para acabar con los líderes de los cárteles del narcotráfico.
“Algunos de ustedes están en peligro. Si quieren podemos utilizar nuestros misiles. ¡Bum! Son muy precisos. Justo en el salón y fin de la persona del cártel”, dijo Trump.
Notablemente, las tres economías más grandes de América Latina después de EE. UU. (Brasil, México y Colombia) no participaron en la cumbre inicial, debido a las diferencias ideológicas de sus gobiernos actuales con la administración estadounidense.