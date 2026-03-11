Mundo

Donald Trump confirmó que Colombia sí fue invitado al Escudo de las Américas. “Fueron invitados. No vinieron”

El presidente estadounidense aseguró que el país sí fue invitado, a pesar de las primeras informaciones de la Casa Blanca.

Redacción Mundo
11 de marzo de 2026, 12:07 p. m.
A las afueras de la Casa Blanca en Washington, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Colombia sí había sido invitada a la alianza conocida como el Escudo de las Américas, donde junto a varios países de la región buscan estrategias en conjunto para luchar contra los grupos narcoterroristas.

“Creo que fueron invitados, no vinieron. Me llevo muy bien con esos países”, manifestó el presidente estadounidense en declaraciones a la prensa.

Esta información llega un día después de que la portavoz oficial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijera este martes, 10 de marzo, que Colombia aún no merece integrar la alianza antinarcóticos donde hay otros 16 países de la región, pero que ha destacado la ausencia de naciones clave para la lucha contra el narcotráfico como México y Brasil, además de Colombia.

“No creemos que aún estemos viendo el nivel de cooperación que realmente quisiéramos por parte del Gobierno colombiano para invitarlos”, dijo el martes Leavitt. “Pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se amplíe y podamos seguir invitando a países miembros adicionales”, añadió en rueda de prensa.

Información en desarrollo...