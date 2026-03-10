MUNDO

Estados Unidos explica por qué Colombia quedó fuera del Escudo de las Américas: Petro respondió

Washington justificó la exclusión de Colombia de la nueva alianza militar Escudo de las Américas.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
10 de marzo de 2026, 9:45 p. m.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó por qué se excluyó a Colombia
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó por qué se excluyó a Colombia Foto: Getty

La portavoz oficial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este martes, 10 de marzo, que Colombia aún no merece integrar la alianza antinarcóticos que el presidente Donald Trump estableció junto a otros 16 homólogos latinoamericanos el pasado fin de semana, aunque confía en que esa asociación se amplíe a corto plazo.

Gustavo Petro dijo que “Colombia tiene la mayor de las experiencias” para combatir el narcotráfico, tras exclusión de cumbre en EE. UU.

Trump anunció el pasado sábado 7 de marzo una estrategia para utilizar la “fuerza militar letal” contra narcotraficantes y “redes terroristas” de la región, en el marco de la cumbre Escudo de las Américas con mandatarios aliados.

Al evento, organizado por Trump en su club de golf de Doral, cerca de Miami, Florida, no fue convocado el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien el pasado lunes 9 de marzo criticó la exclusión de su país, el cual es el principal productor de cocaína del mundo.

“No creemos que aún estemos viendo el nivel de cooperación que realmente quisiéramos por parte del Gobierno colombiano para invitarlos”, dijo el martes Leavitt.

Estados Unidos

Declaran culpables a tres hermanos en Nueva York por traficar mujeres durante años

Estados Unidos

Texas prohíbe registrar autos sin documentos legales: impacto inmediato en conductores

Estados Unidos

Ataque con arma de fuego contra el consulado de Estados Unidos en Toronto; esto dicen las investigaciones

Estados Unidos

Nueva York, al borde de una crisis habitacional: la regla que excluye inmigrantes de la vivienda pública

Confidenciales

Donald Trump visitó el restaurante venezolano El Arepazo durante su visita en Doral

Estados Unidos

Profesor de EE. UU. fue asesinado en una broma de estudiantes: viuda sorprende con su petición

Estados Unidos

Detienen a hombre que planeaba un ataque terrorista más grave que el atentado de la Maratón de Boston ocurrido en 2013

Nación

“Qué bueno que fuera un actor colombiano”: minDefensa se refirió a polémica por película del almirante Padilla en la que participa Petro

Política

“Allí hay gobiernos dudosos”: Gustavo Petro endurece su postura contra cumbre que convocó Donald Trump

Política

Declaración de Paloma Valencia tras reunión con Juan Daniel Oviedo llamó la atención de Gustavo Petro: “Me parece clave”

“Pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se amplíe y podamos seguir invitando a países miembros adicionales”, añadió en rueda de prensa.

Trump se rodeó de sus aliados de América Latina y el Caribe para esta alianza que busca principalmente aumentar la cooperación militar contra los cárteles.

A la cita asistieron: Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Gabriel Boric (Chile) y Daniel Novoa (Ecuador). Pero no de los tres grandes países de la región: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) y Gustavo Petro (Colombia), todos gobiernos con presidentes de izquierda.

Petro cuestionó que la alianza esté integrada por países “pequeños, débiles y sin experiencia” para hacer frente al grave problema del narcotráfico en la región. El mandatario colombiano mantuvo una dura polémica verbal a lo largo del año pasado con Trump, que acabó incluso con la retirada del visado estadounidense de Petro.

Esa tensión bilateral se redujo en gran medida con la invitación de Trump a Petro a la Casa Blanca el pasado 3 de febrero.

Actualmente, el presidente Petro se encuentra en Viena, Austria, para participar en la Comisión de Estupefacientes de la ONU. En donde, en medio de su ponencia, alabó la gestión que ha venido realizando Colombia en contra del narcotráfico, alegando que su país ya ha incautado 3.300 toneladas de droga.

*Con información de AFP.