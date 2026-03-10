Estados Unidos explica por qué Colombia quedó fuera del Escudo de las Américas: Petro respondió

La portavoz oficial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este martes, 10 de marzo, que Colombia aún no merece integrar la alianza antinarcóticos que el presidente Donald Trump estableció junto a otros 16 homólogos latinoamericanos el pasado fin de semana, aunque confía en que esa asociación se amplíe a corto plazo.

Gustavo Petro dijo que “Colombia tiene la mayor de las experiencias” para combatir el narcotráfico, tras exclusión de cumbre en EE. UU.

Trump anunció el pasado sábado 7 de marzo una estrategia para utilizar la “fuerza militar letal” contra narcotraficantes y “redes terroristas” de la región, en el marco de la cumbre Escudo de las Américas con mandatarios aliados.

Al evento, organizado por Trump en su club de golf de Doral, cerca de Miami, Florida, no fue convocado el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien el pasado lunes 9 de marzo criticó la exclusión de su país, el cual es el principal productor de cocaína del mundo.

🇺🇸🇨🇴 | La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirma que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas porque "no coopera lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico". pic.twitter.com/tL5zbKxHl6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 10, 2026

“No creemos que aún estemos viendo el nivel de cooperación que realmente quisiéramos por parte del Gobierno colombiano para invitarlos”, dijo el martes Leavitt.

“Pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se amplíe y podamos seguir invitando a países miembros adicionales”, añadió en rueda de prensa.

Trump se rodeó de sus aliados de América Latina y el Caribe para esta alianza que busca principalmente aumentar la cooperación militar contra los cárteles.

A la cita asistieron: Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Gabriel Boric (Chile) y Daniel Novoa (Ecuador). Pero no de los tres grandes países de la región: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) y Gustavo Petro (Colombia), todos gobiernos con presidentes de izquierda.

Petro cuestionó que la alianza esté integrada por países “pequeños, débiles y sin experiencia” para hacer frente al grave problema del narcotráfico en la región. El mandatario colombiano mantuvo una dura polémica verbal a lo largo del año pasado con Trump, que acabó incluso con la retirada del visado estadounidense de Petro.

Esa tensión bilateral se redujo en gran medida con la invitación de Trump a Petro a la Casa Blanca el pasado 3 de febrero.

Actualmente, el presidente Petro se encuentra en Viena, Austria, para participar en la Comisión de Estupefacientes de la ONU. En donde, en medio de su ponencia, alabó la gestión que ha venido realizando Colombia en contra del narcotráfico, alegando que su país ya ha incautado 3.300 toneladas de droga.

*Con información de AFP.