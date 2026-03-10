“Allí, hay gobiernos dudosos”: Gustavo Petro endurece su postura contra cumbre que convocó Donald Trump

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a hacer referencia a la cumbre liderada por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que se realizó en Miami con la presencia de varios mandatarios de América Latina.

En un mensaje publicado en su cuenta personal de X, Petro endureció su postura en contra de esa alianza, expresando que “allí hay gobiernos dudosos”.

El mensaje de Gustavo Petro mencionando a Francia Márquez no pasó desapercibido

“Nosotros no hemos solicitado entrar; allí, hay gobiernos dudosos”, expresó el jefe de Estado.

La nueva respuesta del mandatario colombiano se produjo tras una declaración de Karoline Leavitt, portavoz del Gobierno del presidente Donald Trump: “No creo que estemos viendo el nivel de cooperación que aún queremos ver por parte del Gobierno colombiano para invitarlos al Escudo de las Américas”.

Ese mensaje de Gustavo Petro se suma a una declaración que dio esta semana en una sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas.

“Porque ahora que estamos demostrando que, con el apoyo mismo nacido de la fuerza campesina, cultivadora de hoja de coca, esperanzada en cambiar su cultivo por uno que le permita que sus hijos y sus hijas puedan ir a la universidad, se está garantizando la erradicación de raíz, es decir, definitiva”, dijo el jefe de Estado.

Y agregó en ese escenario multilateral: “Se está haciendo no en lugares piloto para mostrarle al mundo, sino en un área que ya alcanza, en este momento, 42.000 hectáreas en el sur y en el centro de las zonas de más alta productividad de Colombia. ¿Por qué ese programa no se puede desarrollar con la ayuda del mundo? ¿Por qué nos han descertificado cuando estamos demostrando eficacia? Hemos incautado 3.300 toneladas que nunca antes en la historia”.

“Tiene la inteligencia más sofisticada para, en alianza con 75 naciones, incautar sin matar a nadie 3.300 toneladas, sea en el área colombiana, sea en el planeta Tierra, con 80 % de inteligencia colombiana; entonces se hacen reuniones de alianza excluyendo a Colombia, cuando en el caso de la cocaína Colombia es esencial por su experiencia para irradiarla al conjunto del planeta”, recalcó el presidente Gustavo Petro.

Declaración de Paloma Valencia tras reunión con Juan Daniel Oviedo llamó la atención de Gustavo Petro: “Me parece clave”

Finalmente, afirmó: “No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas, eso es del libre entender de la política; pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur, lo van a agujerear”.