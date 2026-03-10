Declaración de Paloma Valencia tras reunión con Juan Daniel Oviedo llamó la atención de Gustavo Petro: “Me parece clave”

El presidente de la República, Gustavo Petro, sigue muy activo en sus redes sociales respecto a los movimientos tras las elecciones del 8 de marzo, en las que la ciudadanía eligió la conformación de un nuevo Congreso y participó en las diferentes consultas presidenciales.

En un mensaje publicado en su cuenta personal de X desde Viena, Austria, donde avanza en una agenda internacional de trabajo, sorprendió con una postura que tomó luego de una declaración de la candidata de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia.

El mensaje de Gustavo Petro mencionando a Francia Márquez no pasó desapercibido

“Me parece clave que el pueblo tenga completa claridad sobre lo que va a escoger para el gobierno que me sucederá. La franqueza es clave y no habrá engaños”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “Paloma dice aquí su posición política, lo ha hecho el progresismo y De la Espriella; otros son un poco menos claros, pero la franqueza es clave para un pueblo”.

En la declaración de Paloma Valencia que llamó la atención del mandatario colombiano, la candidata manifestó: “Yo no hago acuerdos sobre la base de volverme lo que yo no soy. Los políticos tienen que ser honrados. Y honrados, es coherentes, predecibles y ser lo que son. Yo no creo en la política que convierte a la gente en lo que está de moda y que cambia de idea”.

Entre tanto, en otro mensaje publicado más temprano este martes, 10 de marzo, el jefe de Estado se refirió a una de las diferencias que tiene Oviedo con Paloma Valencia, relacionada con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“El Tribunal de la Justicia Especial Para la Paz (JEP) debe ser el tribunal de cierre de la verdad para todos los actores del conflicto armado, incluidos los llamados terceros: verdaderos incitadores de la violencia, abierto a todas las épocas de la historia de Colombia y a todo actor de la violencia. La paz y la verdad deben ser los ejes de un acuerdo nacional”, publicó el presidente Petro.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, votó por Paloma Valencia; ¿cómo se explica esto? Así respondió

Aún se espera la definición de Paloma Valencia sobre su fórmula vicepresidencial. Ya lo hizo el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, postulando a la senadora Aida Quilcué, y Abelardo de la Espriella hizo lo propio con José Manuel Restrepo.