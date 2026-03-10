EL DEBATE

El reparo de Paloma Valencia tras anuncio de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

La senadora y candidata presidencial Paloma ganó La Gran Consulta por Colombia tras obtener 3.236.286 votos.

Redacción Debate
10 de marzo de 2026, 12:39 p. m.
De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Aida Quilcué.
De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Aida Quilcué. Foto: SEMANA y Colprensa

Este lunes 9 de marzo, el candidato presidencial Iván Cepeda anunció que su fórmula vicepresidencial será la senadora y líder indígena Aida Quilcué.

¿Quién es Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

Tras el reciente anuncio de Cepeda, la también aspirante presidencial Paloma Valencia hizo un reparo en El Debate de SEMANA a dicha unión [Quilcué-Cepeda], de cara a las elecciones para escoger al próximo presidente de Colombia.

Aida no logra borrar los verdaderos problemas que tiene el senador Iván Cepeda, que es el papá de la paz total. Porque el reclutamiento de los menores en este país se debe ese crecimiento a la paz total, porque lo que está viviendo el Cauca en la carretera, donde hay cinco secuestros diarios, se debe a la paz total. Porque la toma de los violentos en el departamento del Cauca se debe a que la paz total ha sido complaciente con los violentos”, dijo Valencia.

Es por ello que Valencia aseguró en El Debate que las virtudes de Quilcué no le alcanzan para “tapar los defectos” del candidato Cepeda.

La candidata Paloma también aprovechó para destacar el liderazgo que tiene Quilcué, a quien conoce desde hace unos años.

“En medio de la enorme diferencia que tenemos, hemos hecho algunos gestos que yo considero importantes para el departamento del Cauca. Con Aida Quilcué hicimos la primera reunión entre propietarios invadidos de tierra y lo que ella llama los indígenas recuperadores de la tierra. Y yo sentí que el liderazgo femenino en este caso había servido para tener una primera conversación difícil, para que nos escucháramos por primera vez”, agregó Valencia.

Valencia también recordó haber visto a Quilcué recorriendo su territorio para rescatar a los niños reclutados por los violentos en el Cauca.

“Tengo el honor y el orgullo”

El candidato Iván Cepeda dijo este lunes a través de un video que para él era un honor y orgullo anunciar a Quilcué como su fórmula vicepresidencial.

“Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país, junto a la dirección política del Pacto Histórico, que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Cric, senadora, Aida Quilcué”, aseguró Cepeda.

Cepeda también manifestó que la escogió como su fórmula vicepresdiencial, porque ella representa la “resistencia” y la “lucha social”, así como las tradiciones del país.

Iván Cepeda elige a Aida Quilcué como su fórmula vicepresidencial.
Iván Cepeda y Aida Quilcué. Foto: @aida_quilcue en X

“Aida me ha hecho el honor de aceptar esta invitación, al Pacto Histórico, así que juntos vamos a recorrer este camino y para mí es muy placentero que sea alguien de los pueblos indígenas que tienen toda esa sabiduría y que representan lo mejor de nuestra nacionalidad en un país que requiere de justicia”, afirmó el candidato.

Por su parte, Quilcué manifestó en SEMANA que para ella fue una “sorpresa” que Cepeda la eligiera como su fórmula vicepresidencial.

“Yo personalmente había considerado retirarme un poco, recogerme un poco con mi familia, pero esas son las sorpresas de la vida, pero más allá de eso creo que hay un proceso que me acompaña, un proceso comunitario y social y ahí estaré para servir al pueblo y a Colombia. Será un honor representar al Consejo Regional Indígena del Cauca, al movimiento indígena colombiano y, de hecho, a los sectores sociales y populares del país ”, aseveró la congresista indígena en entrevista con SEMANA, este lunes 9 de marzo.