Iván Cepeda le apuesta a la fórmula vicepresidencial de Aida Quilcué para enfrentar a Paloma Valencia; esta es su estrategia

La elección de las consultas interpartidistas movió el tablero político de cara a lo que será la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Cuando apenas el país conocía todos los resultados de las consultas, Iván Cepeda anunció a su fórmula vicepresidencial.

Se trata de la senadora indígena Aida Quilcué, una figura poco reconocida en el país, pero una de las principales líderes de esas comunidades. Ha encabezado a los nasa que tienen gran incidencia en el departamento del Cauca. Incluso, ella ha estado allí al frente de varios procesos, algunos de ellos cuestionados por algunos sectores.

El anuncio sorprendió hasta a las filas del Pacto Histórico. El aviso de Cepeda generó diversos debates dentro de las filas del petrismo, tanto en sus militantes como en simpatizantes. Algunos interpretaron que no se trató de una buena jugada, pues aparentemente la líder Nasa no le sumaría mayores votos a Cepeda, pues se trata de un sector que el petrismo ya tendría asegurado; sin embargo, la estrategia de Cepeda iría más allá.

Iván Cepeda eligió a Aida Quilcué como su fórmula vicepresidencial. Foto: @aida_quilcue en X

Según fuentes del Pacto Histórico que hablaron con SEMANA, se trató de una decisión que no fue consultada con las bases ni con varios de los líderes de la colectividad.

A pesar del análisis que se ha hecho de que Quilcué aparentemente no le sumaría muchos votos a Cepeda, internamente hay quienes creen lo contrario y hasta la califican de una decisión “audaz”.

El candidato presidencial Iván Cepeda anuncia que la líder indígena Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial

Argumentan que, por un lado, Cepeda le estaría sumando a la esencia del Pacto, que son las comunidades indígenas y lo que llaman las “poblaciones excluidas”; además, y no menos importante, busca hacerle contraparte a Paloma Valencia en su territorio, pues ella es de Popayán, capital del departamento del Cauca.

El Pacto Histórico sabe que en ese territorio tiene fortaleza electoral. Incluso, allí tienen gran parte de las curules que lograron en las elecciones al Congreso, especialmente en la Cámara de Representantes.

Iván Cepeda se reunió el pasado domingo con Gustavo Petro, por lo que allí se habría podido conversar esa idea. Foto: GETTY IMAGES

Por ejemplo, recuerdan que en 2022 habían obtenido dos curules en esa corporación en el departamento, Ermes Pete (indígena) y Jorge Bastidas, además de la senadora del Cric que hoy es la fórmula vicepresidencial de Cepeda.

En el Pacto, reconocen que es una jugada arriesgada, pero que les puede funcionar. Tienen confianza en que será una ficha clave en los debates.

Según la exministra de Ambiente Susana Muhamad, Quilcué es una figura destacada que representa a las comunidades que quiere representar.

“Era una educadora comunitaria de su comunidad indígena, le tocó salir a frentear para convertirse en una de las lideresas más importantes”, afirmó.

“El Pacto está mandando un mensaje, este es el proyecto popular, donde las mujeres que han luchado por sus derechos van a gobernar, es una identidad fuerte”, agregó. Y negó que con esa jugada se estén yendo a una “trinchera”.

La decisión no la habría tomado en solitario Cepeda. El pasado domingo el candidato se reunió con el presidente Gustavo Petro en medio de la jornada electoral, por lo que al interior del petrismo consideran que la decisión habría sido consultada previamente con el mandatario.

Aida Quilcué fue senadora del Pacto Histórico en el 2022. Foto: Aída Quilcué

Tras el anuncio de Cepeda, al interior del Pacto Histórico se generó ese mismo debate de si era una buena decisión poner a Quilcué y la conclusión fue que eso refleja la identidad del petrismo que quieren proyectar, algo similar a lo que pasó con Francia Márquez en 2022, a pesar de que ella se midió con Petro en una consulta interpartidista, logrando 783.160, por detrás de los 4.487.551 que obtuvo Petro en ese proceso.

Otro mensaje que queda sobre la mesa es que se trataría de un portazo a la candidatura de Roy Barreras, quien ha criticado que Petro haya pedido no votar la consulta del Frente por la Vida, pues de tajo se descartaría que él pueda ser la fórmula de Cepeda. En el Pacto consideran que con el resultado que obtuvo Barreras no tiene con qué negociar, aunque reconocen que si llega a acompañar el proceso de Cepeda, lo recibirán.

Como se esperaba, tras la elección de este 8 de marzo en el que se definieron varios de los sectores con las consultas interpartidistas, comenzará una nueva campaña que se decantará el 31 de mayo en la primera vuelta.

Hasta el próximo viernes 13 de marzo, los candidatos tienen plazo para inscribir sus candidaturas junto a sus fórmulas vicepresidenciales, por lo que se espera que cada uno pueda definir quién los va a acompañar. En el caso de Valencia, la expectativa está puesta sobre Juan Daniel Oviedo, para saber si aceptará esa invitación, pues fue considerado el fenómeno político de la jornada con 1.255.510 votos.