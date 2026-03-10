Política

Paloma Valencia destaca a Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Recia, talentosa e íntegra”

La candidata presidencial afirmó que, a pesar de las diferencias, se enorgullece.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 8:50 a. m.
Paloma Valencia y Aida Quilcué.
Paloma Valencia y Aida Quilcué. Foto: Semana.

Paloma Valencia, candidata presidencial, se refirió a la más reciente designación de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico. Ella destacó el papel que jugó la líder indígena en el Congreso de la República.

Antes de alagar a la mujer, reiteró que no está de acuerdo con el proyecto político que lidera Iván Cepeda y enumeró cada uno de los errores en los que habría incurrido recientemente.

La visión de país de Iván Cepeda es radicalmente equivocada. La paz total, diseñada y liderada por él durante el Gobierno Petro, es, tal vez, el fracaso más grande en políticas públicas que ha visto el país en 50 años”, mencionó la aspirante a la Casa de Nariño.

Paloma Valencia describió que, a pesar de este escenario, felicita a la senadora por su nombramiento como candidata a la Vicepresidencia.

“A pesar de todo ello, felicito de corazón a Aida Quilcué por su candidatura vicepresidencial. Conozco a Aida Quilcué porque, además de ser colegas como congresistas, fuimos parte de la Comisión de Paz. Es una mujer recia, talentosa e íntegra”, comentó la candidata.

“¿Racismo?”: Gustavo Petro sale en defensa de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

“A pesar de nuestras grandes diferencias ideológicas, me enorgullece como mujer, como colombiana y como caucana su gran liderazgo y su nuevo rol en la política”, concluyó Valencia.

Ella no ha definido quién será su fórmula vicepresidencial. Todas las miradas apuntan hacia Juan Daniel Oviedo, a raíz de la alta votación que logró en la consulta de la Gran Consulta por Colombia. El ofrecimiento no se ha hecho de manera pública.