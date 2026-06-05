Paloma Valencia solicitó auditoría a mesas de votación donde operan grupos ilegales

Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático, solicitó una auditoría a los resultados que arrojaron 218 mesas de votación durante la primera vuelta, ubicados en territorios con presencia de grupos armados ilegales, donde resultó como ganador Iván Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico en esta contienda.

Valencia manifestó en su cuenta de X: “Cepeda sacó el 100 % de los votos en 218 mesas ubicadas en ‘zonas rojas’. Territorios del Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo, golpeados por el conflicto armado, pobreza extrema, debilidad institucional y economías ilegales”.

Mapa de los resultados de la primera vuelta | Así votó Colombia este domingo, 31 de mayo

Agregó que 168 de esas mesas están localizadas en municipios PDET, “donde grupos armados, como disidencias Farc y ELN, ejercen control territorial. Allí el Estado brilla por su ausencia y la población vive bajo presión. Más de 15.500 votos unánimes no son casualidad. Esto huele a coacción y captura de territorio”.