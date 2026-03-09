El Debate

Juan Daniel Oviedo revela si es verdad, o no, que es uribista y si ha votado por el expresidente Uribe: “Me abrí sinceramente”

El excandidato presidencial habló de las especulaciones que se han hecho asegurando que él es ficha del expresidente.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
9 de marzo de 2026, 1:05 p. m.
Juan Daniel Oviedo y Álvaro Uribe.
Juan Daniel Oviedo y Álvaro Uribe. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Colprensa

Una de las grandes sorpresas, quizás la mayor de las elecciones de este 8 de marzo, fue Juan Daniel Oviedo. El exdirector del Dane participó en la Gran Consulta por Colombia y sacó 1.255.510, quedando por detrás de Paloma Valencia.

YouTube video vKoc5OI4740 thumbnail

Esta cantidad de votantes ha llevado a que su nombre comience a sonar como posible fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático. Además, también se especula con que utilice este panorama para lanzarse a la Alcaldía de Bogotá el próximo año.

El ahora excandidato presidencial habló en El Debate de SEMANA y, entre otras cosas, respondió si es verdad, o no, que es uribista y si en su momento votó por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Juan Daniel Oviedo. Bogotá Marzo 9 de 2026 EL DEBATE
Juan Daniel Oviedo. Foto: Paula López - Semana

La respuesta de Oviedo se dio después de que se conociera un video en el que el periodista Daniel Coronell asegura que Oviedo votó en 1998 por Andrés Pastrana, en los próximos dos comicios por el ahora líder del Centro Democrático, después por Juan Manuel Santos y más recientemente por Iván Duque.

El Debate

Juan Daniel Oviedo deja entrever en vivo qué decisión tomará: “No me voy a volver voltearepista”

El Debate

Juan Daniel Oviedo adelantó qué diría si le ofrecen ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: hizo la revelación en vivo

Semana TV

¿Será la fórmula de Paloma Valencia? Habla Juan Daniel Oviedo

El Debate

¿Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia? “El llanero solitario preocupa”

El Debate

¿Cuál es la diferencia entre conteo de votos y escrutinio en las elecciones en Colombia? Cristian Quiroz, presidente del CNE, lo explica

El Debate

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, le envió mensaje a Petro tras hablar de fraude en las elecciones

El Debate

Confirman importante cambio que se tendrá en tiempo real para las elecciones de este 8 de marzo: “Antes no se permitía”

Política

El mensaje de Abelardo de la Espriella a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo tras las elecciones y el “horror” de algunas encuestas

Política

Juan Daniel Oviedo reveló a SEMANA cuáles son sus diferencias con Paloma Valencia; de ellas depende si se convierte en su fórmula vicepresidencial

Confidenciales

Juan Daniel Oviedo sacó más de medio millón de votos en Bogotá

Juan Daniel Oviedo adelantó qué diría si le ofrecen ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: hizo la revelación en vivo

“Después de haber tenido una entrevista a profundidad en la que la que me abrí sinceramente con Daniel Coronell, yo amanezco con las declaraciones de él diciendo que soy uribista”, comentó.

El exdirector del Dane afirmó que esto no es verdad y explicó detalladamente que en el 2002 se encontraba en Francia, por lo que en aquella oportunidad no pudo votar por nadie.

YouTube video ad6PJNoEwyE thumbnail

No obstante, reveló que en el 2006 sí voto por el entonces candidato Álvaro Uribe. “Lo hice porque formé parte de un equipo programático que lideraba María del Rosario Guerra y creía que podía pasar”, manifestó.

Juan Daniel Oviedo. Bogotá Marzo 9 de 2026 EL DEBATE
Juan Daniel Oviedo. Foto: Paula López - Semana

En los siguientes comicios del 2010 no votó por Juan Manuel Santos y en el 2014 no pudo ejercer este derecho porque, según precisó, sufrió el accidente con el que perdió el oído.

“¿Por qué la gente puede decir cosas que no son para asegurar que yo soy uribista? ¿Por qué quieren replicar que cada voto por Oviedo es un voto por Uribe?“, se preguntó.

Juan Daniel Oviedo reveló a SEMANA cuáles son sus diferencias con Paloma Valencia; de ellas depende si se convierte en su fórmula vicepresidencial

En ese sentido, aseguró que el logro más importante de estas últimas elecciones es que la gente que confío en él sabe que no es uribista, pero tampoco petrista y que, pese a esto, no está en contra de ninguna de estas dos corrientes.

Por otra parte, dijo que ahora está analizando cuál será su siguiente paso, pues no quiere defraudar a las personas que votaron por él en la consulta. Por lo mismo, dejó en claro que su próxima decisión la tomará honrando su compromiso de hacer una política distinta.

YouTube video Tlmnr-5cyG4 thumbnail

“Lo de la Vicepresidencia me lo tienen que ofrecer primero, pero tiene que haber una conversación sobre las líneas rojas que tenemos y tiene que haber una escucha de esos votantes dependiendo su perfil”, remarcó.

En esa línea, destacó que no será “oportunista” y, antes de tomar cualquier decisión, analizará para que esta sea la más fiel posible a esas personas que le mostraron su apoyo en las urnas.

Nosotros queremos escuchar y eso significa tomar decisiones también basadas en la evidencia”, complementó.

Más de El Debate

Juan Daniel Oviedo. Bogotá Marzo 9 de 2026 EL DEBATE

Juan Daniel Oviedo deja entrever en vivo qué decisión tomará: “No me voy a volver voltearepista”

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo adelantó qué diría si le ofrecen ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: hizo la revelación en vivo

¿Será la fórmula de Paloma Valencia? Habla Juan Daniel Oviedo

¿Será la fórmula de Paloma Valencia? Habla Juan Daniel Oviedo

EL DEBATE

¿Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia? “El llanero solitario preocupa”

EL DEBATE

¿Cuál es la diferencia entre conteo de votos y escrutinio en las elecciones en Colombia? Cristian Quiroz, presidente del CNE, lo explica

De izquierda a derecha: Cristian Quiroz y Gustavo Petro.

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, le envió mensaje a Petro tras hablar de fraude en las elecciones

Regiones como el Pacífico son las que presentan las más altas amenazas.

Confirman importante cambio que se tendrá en tiempo real para las elecciones de este 8 de marzo: “Antes no se permitía”

Elecciones 2026: este será el papel de los testigos electorales el 8 de marzo

Elecciones 2026: este será el papel de los testigos electorales el 8 de marzo

EL DEBATE

Juan Daniel Oviedo dice querer darles un “periodicazo” a Abelardo de la Espriella y a Petro

Noticias Destacadas