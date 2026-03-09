EL DEBATE

Juan Daniel Oviedo adelantó qué diría si le ofrecen ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: hizo la revelación en vivo

Oviedo es considerado la gran sorpresa electoral de este domingo, 8 de marzo.

Redacción Debate
9 de marzo de 2026, 12:42 p. m.
Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia.
Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia. Foto: SEMANA

Si bien Paloma Valencia fue la ganadora de La Gran Consulta por Colombia tras obtener 3.236.286 votos, Juan Daniel Oviedo, quien quedó de segundo con 1.255.510 sufragios, está dando de qué hablar.

Tanto ha sido el ruido que ha generado el hecho de que Oviedo haya obtenido más de un millón de votos en las urnas, que ya suena con fuerza para que sea la fórmula vicepresidencial de Paloma.

En El Debate de SEMANA, Oviedo reveló en vivo que, de entrada, aún no le ha hecho la propuesta de que sea la fórmula vicepresidencial de Valencia. No obstante, dijo qué diría si se lo llegan a plantear.

“Mi respuesta es que, como ejemplo de ese carácter que nosotros hemos demostrado de hacer política, de escuchar, yo escucharía la propuesta, porque la propuesta tiene que partir del hecho de cuál es el perfil del votante de Oviedo, para saber si verdaderamente el perfil del votante de Oviedo puede complementar y sumar alrededor de la iniciativa de Paloma. Tenemos que hablar claro, nosotros nos diferenciamos con contundencia en el marco de los debates de la Gran Consulta por Colombia y hubo unas líneas que muestran que posiblemente yo no pueda ser el candidato de afinidad, llamémoslo así, de principios, que requiera el Centro Democrático en este momento”, dijo Oviedo.

Oviedo también dijo en El Debate que le parece difícil pensar que, por el hecho de haber obtenido más de un millón de votos, él podría entrar a negociar alrededor de estos sufragios.

Juan Daniel Oviedo. Bogotá Marzo 9 de 2026 EL DEBATE
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando a Juan Daniel Oviedo en El Debate. Foto: Paula Lopez - Semana

Por eso nosotros estamos muy juiciosos con todo el equipo de trabajo, escuchando territorialmente esos datos. Nos alegra muchísimo que haya casi 800.000 votos fuera de Bogotá. Eso significa que, a pesar de que solo fuimos en flota a 40 ciudades y la campaña de la consulta la hicimos en Bogotá, tuvimos eco en todo el país”, agregó.

“No me la ha ofrecido”

Juan Daniel Oviedo dejó claro en El Debate que, si bien mucho se está hablando de la posibilidad de que él sea la fórmula vicepresidencial de Valencia, aún no hay un ofrecimiento oficial desde el Centro Democrático.

“Aún no me la han ofrecido. Entonces, demostrar el interés de algo que no me han ofrecido es algo que puede ser confuso para la gente”, destacó Oviedo.

Juan Daniel Oviedo. Bogotá Marzo 9 de 2026 EL DEBATE
Juan Daniel Oviedo en El Debate de SEMANA, este lunes 9 de marzo. Foto: Paula López - Semana

Vale mencionar que, en las próximas horas, Valencia y Oviedo sostendrán una reunión en la que se espera que aborden varios temas, entre estos el de la fórmula vicepresidencial.

