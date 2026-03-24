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Juan Daniel Oviedo arremete contra el presidente Petro tras el accidente del avión Hércules en Putumayo

La fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia se pronunció a través de X.

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Redacción Confidenciales
24 de marzo de 2026, 11:30 a. m.
Juan Daniel Oviedo y Gustavo Petro.
Juan Daniel Oviedo y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

La cifra de muertos tras la caída de un avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, este lunes 23 de marzo, deja por el momento 70 muertos. Entre los fallecidos hay seis miembros de la tripulación y dos policías; los demás son militares.

Tras el accidente, el presidente Gustavo Petro ha estado bastante activo en su cuenta en X y en su primer mensaje, una vez ocurrió el hecho, aseguró que debido a “dificultades burocráticas” no se ha realizado el “Conpes/Confis”.

Habla con SEMANA sobreviviente a la tragedia del Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo: no saltó del avión, no iba una camioneta adentro y esto recuerda

Lo anterior, según el jefe de Estado, ha impedido la renovación del armamento de las Fuerzas Militares.

Sumado a lo anterior, el presidente Petro arremetió contra varias mujeres que lo han cuestionado tras ese accidente en Putumayo. Las ha llamado “mujer vampira”, “princesa de la oligarquía”, “animal de carroña”.

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En medio de la crisis política en el país debido al accidente, Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, criticó al presidente Petro.

A través de X, Oviedo le recordó que “un presidente no está para victimizarse ni para hablarle solo a una parte del país. Está para asumir y responder como jefe de Estado”.