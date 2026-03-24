Colombia está de luto por el accidente que involucra a un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y que deja más de 60 personas muertas. La aeronave se precipitó a tierra poco después de despegar en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo.

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Todavía hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó y se manejan muchas teorías, pero por el momento todo apunta a que fue un accidente. Por lo menos, esto es lo que se plantea hasta que las investigaciones avancen y se conozcan las causas exactas de lo sucedido.

En su momento, a través de redes sociales hubo una versión que apuntaba a un supuesto atentado, pues en algunos videos se escuchan lo que parecen detonaciones de armas de fuego. Sin embargo, las autoridades han descartado esta hipótesis y ya se sabe el motivo por el que se presentaron estos aparentes disparos.

Eduardo Sanjuan, comandante de Bomberos de Putumayo, habló en la emisora Blu Radio y describió, con mucho dolor, la difícil escena que encontraron cuando arribaron a la zona.

Accidente del avión de la FAC en Putumayo. Foto: AP

“Llegamos y lo primero que hicimos fue ayudar a socorrer a los heridos que iban saliendo. Posteriormente llega el vehículo tipo carrotanque, lo instalamos y procedimos a apagar el incendio”, señaló.

Esto no fue para nada fácil, pero no solamente por cuenta de las grandes llamas que había, sino porque en ese momento el fuego estaba ocasionando que el armamento que se llevaba en la aeronave explotara poco a poco.

“Los proyectiles estaban explotando, era bastante complicado y había un riesgo inminente para los socorristas. (…) A cada momento nos teníamos que tirar al suelo para evitar ser alcanzados por un proyectil o las granadas que estaban reventando”, manifestó.

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Sanjuan afirmó que no sabe con exactitud cuál era el armamento que se encontraba en el avión, pero dejó en claro que esto dificultó por completo las labores. “Fue muy aterradora la acción en ese momento”, dijo.

Esto va muy de la mano con lo que indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cuando descartó por completo que pudiera tratarse de un ataque contra la aeronave de la FAC.

Accidente avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: Captura de pantalla

“Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales“, escribió en su cuenta de X.

Por el momento, las autoridades están intentando hallar a cuatro personas que permanecen desaparecidas, por lo que la cifra de fallecidos puede aumentar. Una vez se concluya con esto, se iniciarán las investigaciones pertinentes para esclarecer todo lo que hay detrás del hecho.