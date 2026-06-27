TransMilenio y la Secretaría de Movilidad confirmaron que durante el 28 y 29 de junio habrá cambios operativos en el Portal Américas. Los cierres temporales se realizarán para permitir labores de infraestructura de la Línea 1 del metro.
Las restricciones obligan a que varias rutas cambien sus servicios en las plataformas 1, 2 y 3. Los ajusten tendrán horarios específicos para adelantar las obras y reducir las afectaciones a los usuarios.
Este domingo 28 de junio, los servicios TransMiZonales de la plataforma 1 se trasladarán a las plataformas 2 y 3. Los troncales de TransMilenio de la plataforma 2 se podrán encontrar en las plataformas 1 y 3. Así se dividirán las rutas:
Plataforma 3
- 9-8 Porvenir.
- 9-9 Bosa Santafé.
- 9-1 Casa Blanca.
- 9-2 Metrovivienda.
- Ruta de evacuación.
- J23.
Plataforma 2
- 9-11 Franja Seca.
- 9-7 Bosa La Independencia.
- 9-10 Roma.
- 9-4 Patio Bonito.
Plataforma 1
- Ruta de evacuación.
- 5
- A60.
- E32.
Es importante tener en cuenta que el servicio TransMiZonal 9-3 Bosa Libertad traslada su operación al Portal Sur y el 9-5 Avenida Tintal no opera los domingos.
¡Atención, si viajas desde o hacia el Portal Américas durante puente festivo! 🚏🟥— TransMilenio (@TransMilenio) June 27, 2026
🔔 #TransMiTeInforma que desde mañana, domingo 28 y hasta el lunes 29 de junio, habrá un cierre temporal de las plataformas del portal, distribuido de la siguiente manera:
🗓️ 28 de junio:… pic.twitter.com/09rb5IrL1H
Cierres del 29 de junio
El lunes festivo correspondiente al 29 de junio también traerá cambios al Portal Américas. Los TransMiZonales de la plataforma 2 y 3 pasarán a la 1. Los troncales de TransMilenio de la plataforma 3 trasladarán su operación a la 1 y 2.
Plataforma 3
- Ruta de evacuación.
Plataforma 2
- Ruta de evacuación.
- 5
- J23.
Plataforma 1
- 9-9 Bosa Santafé.
- 9-1 Casa Blanca.
- 9-11 Franja Seca.
- 9-2 Metrovivienda.
- 9-8 Porvenir.
- 9-4 Patio Bonito.
- 9-10 Roma.
- 9-7 Bosa La Independencia.
- A60.
- E32.
El domingo 5 de julio se realizará el cierre total de la plataforma 1. Todos los servicios habituales, como troncales y alimentadores, operarán directamente desde la plataforma 2.
Las autoridades de tránsito recomendaron a los usuarios del Portal Américas que planeen sus viajes con anticipación y conozcan dónde realizarán sus paradas con la aplicación TransMiApp.