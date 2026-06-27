TransMilenio y la Secretaría de Movilidad confirmaron que durante el 28 y 29 de junio habrá cambios operativos en el Portal Américas. Los cierres temporales se realizarán para permitir labores de infraestructura de la Línea 1 del metro.

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Las restricciones obligan a que varias rutas cambien sus servicios en las plataformas 1, 2 y 3. Los ajusten tendrán horarios específicos para adelantar las obras y reducir las afectaciones a los usuarios.

Este domingo 28 de junio, los servicios TransMiZonales de la plataforma 1 se trasladarán a las plataformas 2 y 3. Los troncales de TransMilenio de la plataforma 2 se podrán encontrar en las plataformas 1 y 3. Así se dividirán las rutas:

Plataforma 3

9-8 Porvenir.

9-9 Bosa Santafé.

9-1 Casa Blanca.

9-2 Metrovivienda.

Ruta de evacuación.

J23.

Plataforma 2

9-11 Franja Seca.

9-7 Bosa La Independencia.

9-10 Roma.

9-4 Patio Bonito.

Plataforma 1

Ruta de evacuación.

5

A60.

E32.

Es importante tener en cuenta que el servicio TransMiZonal 9-3 Bosa Libertad traslada su operación al Portal Sur y el 9-5 Avenida Tintal no opera los domingos.

Cierres del 29 de junio

El lunes festivo correspondiente al 29 de junio también traerá cambios al Portal Américas. Los TransMiZonales de la plataforma 2 y 3 pasarán a la 1. Los troncales de TransMilenio de la plataforma 3 trasladarán su operación a la 1 y 2.

Plataforma 3

Ruta de evacuación.

Plataforma 2

Ruta de evacuación.

5

J23.

Plataforma 1

9-9 Bosa Santafé.

9-1 Casa Blanca.

9-11 Franja Seca.

9-2 Metrovivienda.

9-8 Porvenir.

9-4 Patio Bonito.

9-10 Roma.

9-7 Bosa La Independencia.

A60.

E32.

Ojo, usuarios: A partir del viernes 26 de junio habrá cierres nocturnos en la estación temporal Av. Jiménez por obras del Metro

El domingo 5 de julio se realizará el cierre total de la plataforma 1. Todos los servicios habituales, como troncales y alimentadores, operarán directamente desde la plataforma 2.

Las autoridades de tránsito recomendaron a los usuarios del Portal Américas que planeen sus viajes con anticipación y conozcan dónde realizarán sus paradas con la aplicación TransMiApp.