Bogotá

Tenga en cuenta: Portal Américas tendrá cierres y cambios en la operación estos 28 y 29 de junio

Los cierres se realizarán para permitir las obras de la Línea 1 del Metro.

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Redacción Vehículos
27 de junio de 2026 a las 3:03 p. m.
La operación de TransMilenio tendrá cambios este fin de semana.
La operación de TransMilenio tendrá cambios este fin de semana. Foto: Transmilenio - API

TransMilenio y la Secretaría de Movilidad confirmaron que durante el 28 y 29 de junio habrá cambios operativos en el Portal Américas. Los cierres temporales se realizarán para permitir labores de infraestructura de la Línea 1 del metro.

Como parte del Plan de Manejo de Tránsito, habrá cambios en los sentidos de circulación de algunas vías de La Candelaria.
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Las restricciones obligan a que varias rutas cambien sus servicios en las plataformas 1, 2 y 3. Los ajusten tendrán horarios específicos para adelantar las obras y reducir las afectaciones a los usuarios.

Este domingo 28 de junio, los servicios TransMiZonales de la plataforma 1 se trasladarán a las plataformas 2 y 3. Los troncales de TransMilenio de la plataforma 2 se podrán encontrar en las plataformas 1 y 3. Así se dividirán las rutas:

Plataforma 3

  • 9-8 Porvenir.
  • 9-9 Bosa Santafé.
  • 9-1 Casa Blanca.
  • 9-2 Metrovivienda.
  • Ruta de evacuación.
  • J23.

Plataforma 2

  • 9-11 Franja Seca.
  • 9-7 Bosa La Independencia.
  • 9-10 Roma.
  • 9-4 Patio Bonito.

Plataforma 1

  • Ruta de evacuación.
  • 5
  • A60.
  • E32.

Es importante tener en cuenta que el servicio TransMiZonal 9-3 Bosa Libertad traslada su operación al Portal Sur y el 9-5 Avenida Tintal no opera los domingos.

Cierres del 29 de junio

El lunes festivo correspondiente al 29 de junio también traerá cambios al Portal Américas. Los TransMiZonales de la plataforma 2 y 3 pasarán a la 1. Los troncales de TransMilenio de la plataforma 3 trasladarán su operación a la 1 y 2.

Plataforma 3

  • Ruta de evacuación.

Plataforma 2

  • Ruta de evacuación.
  • 5
  • J23.

Plataforma 1

  • 9-9 Bosa Santafé.
  • 9-1 Casa Blanca.
  • 9-11 Franja Seca.
  • 9-2 Metrovivienda.
  • 9-8 Porvenir.
  • 9-4 Patio Bonito.
  • 9-10 Roma.
  • 9-7 Bosa La Independencia.
  • A60.
  • E32.
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El domingo 5 de julio se realizará el cierre total de la plataforma 1. Todos los servicios habituales, como troncales y alimentadores, operarán directamente desde la plataforma 2.

Las autoridades de tránsito recomendaron a los usuarios del Portal Américas que planeen sus viajes con anticipación y conozcan dónde realizarán sus paradas con la aplicación TransMiApp.

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