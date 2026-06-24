Cierres en la av. Villavicencio entre av. Caracas y calle 48C sur por obras en la malla vial

La Alcaldía anunció que se implementarán nuevos cierres en el sur de la ciudad, en la av. Villavicencio entre av. Caracas y calle 48C sur. Las restricciones se realizarán para adelantar actividades de mantenimiento de la malla vial.

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Las obras hacen parte del contrato IDU-1510-2025, tendrán una duración de cuatro días y estarán a cargo del contratista Consorcio San Mateo. Los cierres iniciarán a las 10:00 p. m. de este viernes 26 de junio y se extenderán hasta las 05:00 a. m. del martes 30 de junio de 2026.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para reducir las afectaciones a la movilidad. Debido a las actividades, se realizará el cierre total de la calzada norte exclusiva de TransMilenio y el cierre de un carril de la calzada mixta en sentido oriente-occidente de la avenida Villavicencio.

El cierre del carril exclusivo de TransMilenio se debe a las maniobras de movilización de buses requeridas por las obras que se adelantan en el corredor vial. Aunque la capacidad de la vía se verá reducida, la circulación no será interrumpida totalmente.

Los vehículos particulares y de transporte público podrán transitar por el carril habilitado en sentido oriente-occidente de la avenida Villavicencio. La Secretaría de Movilidad indicó que los andenes y la infraestructura de peatones y ciclistas no se verá afectada y podrán transitar de manera normal por el sector.

Entre los ajustes, se realizará el cierre total de un carril de la vía. Foto: SDM

Más cierres en Bogotá

Las autoridades indicaron que desde el jueves 25 de junio iniciarán las obras del grupo 1 del corredor de la Séptima entre las calles 119 y 112 al costado occidental, sentido norte-sur, frente a la Fundación Santa Fe.

Las actividades tendrán una duración de cuatro meses y medio, durante los cuales se cerrará la calzada occidental y el espacio público, sentido norte-sur de la vía. También habrá restricciones en el separador central, entre calles 119 y 116, frente a la Fundación Santa Fe.

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Los vehículos que circulan de norte a sur serán desviados entre las calles 119 y 116 por una calzada temporal habilitada en el separador. Además, entre las calles 116 y 112 se cerrará un carril por obras, aunque se mantendrán dos carriles por sentido.

El acceso a urgencias pediátricas de la Fundación Santa Fe seguirá operando por la calle 119, pero sin conexión hacia o desde la carrera Séptima.