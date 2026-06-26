Con el objetivo de mejorar la movilidad e infraestructura vial, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Alcaldía Local de La Candelaria, informó a la ciudadanía sobre el inicio de unas nuevas obras de intervención en la localidad.

Tenga en cuenta: cierres en la Av. Carrera 40 entre calle 22A Bis y av. calle 24

Según la información compartida por el Distrito, los trabajos se realizarán sobre la carrera 1 entre las calles 12B y 12C. El objetivo de esta obra es poder mejorar la circulación de la zona, ofreciendo unas mejores condiciones de tránsito vehicular tanto para los residentes como para comerciantes y turistas que visitan el centro histórico de Bogotá.

La intervención de la Alcaldía se realizará en el marco del contrato FDLC-COP-371-2025 con una inversión de $ 2.773.434.688, esto como parte de las acciones del Distrito que están vinculadas al mejoramiento de la malla vial local y fortalecer la movilidad de la ciudad.

Se estima que la obra tenga una duración aproximada de dos meses, por lo que durante este periodo se realizarán varios cierres temporales, al igual que ajustes en la circulación vehicular para así garantizar que el avance de la intervención sea completado en el tiempo previsto.

“Esta obra representa nuestro compromiso con una La Candelaria más conectada, segura y preparada para el futuro. Sabemos que las intervenciones generan ajustes temporales en la movilidad, pero también sabemos que sus resultados traerán beneficios duraderos para toda la comunidad. Seguimos cumpliendo con acciones concretas que mejoran la calidad de vida de nuestros habitantes y fortalecen la infraestructura de nuestra localidad”, comentó la alcaldesa local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano.

Estas serán las medidas de movilidad en el marco de las obras viales de La Candelaria

Según lo establecido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, mientras se llevan a cabo las intervenciones de obra en la localidad de La Candelaria, se impondrán una serie de medidas para facilitar la movilidad mientras se llevan a cabo los trabajos.

Las modificaciones serán las siguientes:

La calle 12C entre las carreras 2 y 4 operará en sentido único oriente-occidente mientras se realizan las obras viales.

La calle 12B entre las carreras 1 y 2 funcionará de manera temporal en doble sentido con el objetivo de facilitar el acceso de residentes y usuarios del sector.

Aquellos vehículos de la capital que se desplacen en sentido oriente-occidente con el objetivo de dirigirse al sur de la ciudad tendrán que continuar por la calle 12C hasta la carrera 4. Se tendrá que tomar esta vía hasta la calle 12.

Los ciudadanos que transiten en sentido occidente-oriente tendrán que utilizar la carrera 4 como corredor alterno si planean dirigirse al sur.

Para aquellos desplazamientos al norte de la ciudad, se recomienda tomar la carrera 5, seguir por la calle 12D y conectar a través de esto con la carrera 3.