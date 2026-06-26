Tenga en cuenta: cierres en la Av. Carrera 40 entre calle 22A Bis y av. calle 24

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó a los ciudadanos que desde este 26 de junio iniciarán los cierres en un carril de la Av. Carrera 40 entre calle 22A Bis y av. calle 24, sentido sur-norte, en la localidad de Teusaquillo.
Las restricciones vehiculares se realizarán con el objetivo de adelantar la construcción de redes y pavimento en la zona. Con esto, se garantiza el cumplimiento del contrato IDU-1787-2023.
Las autoridades implementaron un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para reducir las afectaciones a la movilidad durante el cierre. El cronograma presentado por el contratista indica que las obras tendrán una duración de tres meses y el horario de restricción será de 24 horas al día.
Los vehículos particulares y de transporte público que recorran la vía en sentido sur-norte por la Av. Carrera 40 deberán continuar por el carril oriental, que quedará habilitado sobre la calzada.
Los conductores que transiten en sentido sur-norte por la avenida carrera 40 y necesiten tomar el retorno al norte, ubicado a la altura de la calle 22A Bis, deberán utilizar el carril destinado para esta maniobra. Lo mismo los que tomen el retorno hacia el sur de la ciudad.
Recomendaciones
Debido a las obras, se realizará el traslado del paradero del SITP 118A06, ubicado en la calzada oriental de la Av. Carrera 40 con calle 22B, y será llevado 170 metros al norte.
En cuanto al tráfico peatonal y de ciclistas, no se realizarán modificaciones a sus recorridos o la infraestructura destinada para ellos. Las autoridades de tránsito recomiendan transitar por andenes y realizar los cruces en esquinas, semáforos y pasos regulados.
“Se recomienda a todos los usuarios del sector tener en cuenta esta información y transitar con precaución, atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos”, añadió la Secretaría de Movilidad.
Por último, la entidad le pidió a los ciudadanos que atiendan las señalizaciones de obra y las instrucciones de los auxiliares de tránsito o del personal encargado.