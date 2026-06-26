La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó a los ciudadanos que desde este 26 de junio iniciarán los cierres en un carril de la Av. Carrera 40 entre calle 22A Bis y av. calle 24, sentido sur-norte, en la localidad de Teusaquillo.

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Las restricciones vehiculares se realizarán con el objetivo de adelantar la construcción de redes y pavimento en la zona. Con esto, se garantiza el cumplimiento del contrato IDU-1787-2023.

Las autoridades implementaron un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para reducir las afectaciones a la movilidad durante el cierre. El cronograma presentado por el contratista indica que las obras tendrán una duración de tres meses y el horario de restricción será de 24 horas al día.

Los vehículos particulares y de transporte público que recorran la vía en sentido sur-norte por la Av. Carrera 40 deberán continuar por el carril oriental, que quedará habilitado sobre la calzada.

Los conductores que transiten en sentido sur-norte por la avenida carrera 40 y necesiten tomar el retorno al norte, ubicado a la altura de la calle 22A Bis, deberán utilizar el carril destinado para esta maniobra. Lo mismo los que tomen el retorno hacia el sur de la ciudad.

Las obras tendrán una duración de tres meses. Foto: Tenga en cuenta: cierres en la Av. Carrera 40 entre calle 22A Bis y av. calle 24

Recomendaciones

Debido a las obras, se realizará el traslado del paradero del SITP 118A06, ubicado en la calzada oriental de la Av. Carrera 40 con calle 22B, y será llevado 170 metros al norte.

En cuanto al tráfico peatonal y de ciclistas, no se realizarán modificaciones a sus recorridos o la infraestructura destinada para ellos. Las autoridades de tránsito recomiendan transitar por andenes y realizar los cruces en esquinas, semáforos y pasos regulados.

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“Se recomienda a todos los usuarios del sector tener en cuenta esta información y transitar con precaución, atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos”, añadió la Secretaría de Movilidad.

Por último, la entidad le pidió a los ciudadanos que atiendan las señalizaciones de obra y las instrucciones de los auxiliares de tránsito o del personal encargado.