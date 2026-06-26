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Tenga en cuenta: cierres en la Av. Carrera 40 entre calle 22A Bis y av. calle 24

Las actividades tendrán una duración de tres meses e iniciarán este 26 de junio.

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Redacción Vehículos
26 de junio de 2026 a las 4:52 p. m.
El cierre causará el traslado temporal de un paradero del SITP.
El cierre causará el traslado temporal de un paradero del SITP. Foto: SDM

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó a los ciudadanos que desde este 26 de junio iniciarán los cierres en un carril de la Av. Carrera 40 entre calle 22A Bis y av. calle 24, sentido sur-norte, en la localidad de Teusaquillo.

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Las restricciones vehiculares se realizarán con el objetivo de adelantar la construcción de redes y pavimento en la zona. Con esto, se garantiza el cumplimiento del contrato IDU-1787-2023.

Las autoridades implementaron un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para reducir las afectaciones a la movilidad durante el cierre. El cronograma presentado por el contratista indica que las obras tendrán una duración de tres meses y el horario de restricción será de 24 horas al día.

Los vehículos particulares y de transporte público que recorran la vía en sentido sur-norte por la Av. Carrera 40 deberán continuar por el carril oriental, que quedará habilitado sobre la calzada.

Los conductores que transiten en sentido sur-norte por la avenida carrera 40 y necesiten tomar el retorno al norte, ubicado a la altura de la calle 22A Bis, deberán utilizar el carril destinado para esta maniobra. Lo mismo los que tomen el retorno hacia el sur de la ciudad.

Tenga en cuenta: cierres en la Av. Carrera 40 entre calle 22A Bis y av. calle 24
Las obras tendrán una duración de tres meses. Foto: Tenga en cuenta: cierres en la Av. Carrera 40 entre calle 22A Bis y av. calle 24

Recomendaciones

Debido a las obras, se realizará el traslado del paradero del SITP 118A06, ubicado en la calzada oriental de la Av. Carrera 40 con calle 22B, y será llevado 170 metros al norte.

En cuanto al tráfico peatonal y de ciclistas, no se realizarán modificaciones a sus recorridos o la infraestructura destinada para ellos. Las autoridades de tránsito recomiendan transitar por andenes y realizar los cruces en esquinas, semáforos y pasos regulados.

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“Se recomienda a todos los usuarios del sector tener en cuenta esta información y transitar con precaución, atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos”, añadió la Secretaría de Movilidad.

Por último, la entidad le pidió a los ciudadanos que atiendan las señalizaciones de obra y las instrucciones de los auxiliares de tránsito o del personal encargado.