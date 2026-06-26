Si este domingo 28 de junio tiene pensado salir a montar bicicleta, trotar o caminar por la Ciclovía de Bogotá, tenga en cuenta que habrá cambios temporales en algunos tramos del recorrido.

La medida obedece a la realización de la Marcha Distrital del Orgullo LGBTIQ+, una de las principales actividades con las que la ciudad conmemora esta fecha a nivel mundial.

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¿Habrá cambios en la Ciclovía?

Sí. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que la Ciclovía operará con desvíos temporales para permitir el desarrollo de la movilización del Día del Orgullo LGBTIQ+.

La marcha comenzará a las 10:00 de la mañana, con punto de concentración en la carrera Séptima con calle 59, y avanzará por la Séptima hasta la Plaza de Bolívar.

Los ajustes en la Ciclovía se realizarán conforme avance el recorrido de los participantes.

Por ello, los usuarios deberán seguir las indicaciones del personal en la vía y tomar rutas alternas en los puntos donde se presenten restricciones.

El Distrito recomendó a los usuarios atender las indicaciones del personal del IDRD y tomar rutas alternas cuando sea necesario.

La Alcaldía precisó que los desvíos son temporales y buscan garantizar tanto el desarrollo de la marcha como la seguridad de quienes disfrutan del parque lineal más grande de la ciudad.

En la capital, la Marcha Distrital hace parte del Festival por la Igualdad 2026, una agenda que reúne actividades culturales, artísticas y pedagógicas durante varias semanas para promover el reconocimiento de la diversidad y la lucha contra la discriminación.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para disfrutar de la jornada con respeto, atender las recomendaciones de movilidad y tener en cuenta los cambios temporales en la Ciclovía antes de planear sus recorridos.

La jornada combinará deporte, movilidad y una de las movilizaciones sociales más representativas del año en Bogotá.

Por ello, las autoridades invitaron a quienes planeen utilizar la Ciclovía a consultar el estado de los corredores antes de salir y a programar sus recorridos con anticipación.

La movilización partirá desde la carrera Séptima con calle 59 y finalizará en la Plaza de Bolívar, con ajustes temporales en la movilidad y la ciclovía. Foto: 123 RF

¿Por qué se celebra el Día del Orgullo LGBTIQ+ el 28 de junio?

La fecha recuerda los disturbios de Stonewall, ocurridos el 28 de junio de 1969 en Nueva York, cuando integrantes de la comunidad LGBTIQ+ se enfrentaron a una redada policial en el bar Stonewall Inn.

Un hecho considerado el inicio del movimiento moderno por los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Desde entonces, cada 28 de junio se realizan marchas y actividades en numerosos países para promover la igualdad, la inclusión y el respeto por los derechos humanos.