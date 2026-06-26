Estos son los lugares en Bogotá en los que puede ver el partido Colombia vs. Portugal.

Uno de los partidos más esperados por la hinchada de la Tricolor está más cerca que nunca: el encuentro entre Colombia y Portugal, que se ha posicionado como uno de los juegos de este Mundial con más expectativas por parte de los fanáticos.

Emotivo gesto de la Selección Colombia con sus hinchas: masivo encuentro antes de enfrentar a Portugal

Sin duda, uno de los pasos esenciales para disfrutar de este acontecimiento es tener un buen lugar en el que se pueda gozar con toda tranquilidad entre parejas, amigos y familias; por esto, la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) han dispuesto varios espacios en la capital del país a los que podrá dirigirse para vivir al máximo esta experiencia.

Por parte de estas entidades se invita a la ciudadanía a asistir a los fan zones, espacios habilitados por las autoridades y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en los que se instaló pantallas gigantes, además de ofrecer distintos eventos recreativos para complementar la oferta.

Los principales parques con esta dinámica son Fontanar del Río en Suba, que permitirá un aforo máximo de 5.000 asistentes, y El Tunal en Tunjuelito, con un aforo máximo de 15.000 personas.

Hinchas en el Fanzone de Bogotá. Foto: Tomado de la Alcaldía de Bogotá.

Por otro lado, es importante que tenga en cuenta que la entrada a estos sitios es con boleta, la cual podrá reclamar completamente gratis en los horarios de ocho de la mañana a tres de la tarde en los siguientes puntos de la ciudad:

SuperCADE Suba.

SuperCADE Bosa.

SuperCADE Manitas.

CADE Tunal.

CADE Santa Lucía.

CADE La Gaitana.

CADE Los Luceros.

CADE Muzú.

CADE Toberín.

CADE Servitá.

CADE Santa Helenita.

Para ingresar a estos puntos debe cumplir ciertas condiciones: la entrada solo está permitida para niños mayores de ocho años, no se admitirán mascotas en el recinto, se exigirá la boleta física para el acceso y se aplicarán estrictas medidas de seguridad y control en los ingresos.

La Alcaldía de Bogotá y el IDRD hacen un llamado a la ciudadanía interesada en participar a ir con toda la energía positiva para apoyar a la Selección Colombia, disfrutando con tranquilidad y seguridad en los espacios dispuestos por las autoridades.

Se espera que con este partido se defina el próximo rival de la Tricolor al que nos enfrentaremos en este Mundial 2026. Debido a las grandes expectativas del encuentro por el nivel de juego de ambas selecciones, los organismos correspondientes resaltaron que la oferta de estos espacios podría ampliarse para las próximas fechas en las que jugará Colombia.