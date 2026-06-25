Este jueves, 25 de junio, varios hinchas en Guadalajara despidieron a la Selección Colombia, que ahora toma rumbo a Miami para enfrentar a Portugal por la última fecha del grupo K en el Mundial 2026. El ganador, entre lusos y cafeteros, se llevará el liderato de la zona.

¿Cuánto cuesta viajar para ver a la Selección Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Varias cosas llamativas dejó el encuentro entre la Selección Colombia y sus hinchas. Una de ellas, que algunos jugadores de la Tricolor se tomaron el tiempo de compartir con los aficionados, entre fotos, firmas y más.

Jugadores de la Selección Colombia le cumplieron el sueño a adultos y niños

Blu Radio habló con algunos de los hinchas que despidieron a los jugadores de la Selección Colombia. Muchos de ellos eran niños, quienes se llevaron firmas de los jugadores y no ocultaron su felicidad.

Guadalajara despidió a la Selección Colombia. 🇨🇴✈️



Tras varios días de concentración y preparación en territorio mexicano, el equipo de Néstor Lorenzo emprendió su viaje hacia Miami.



Decenas de aficionados acompañaron a la Tricolor hasta el final de su estadía, agradeciendo… pic.twitter.com/cBP7sWShRU — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 25, 2026

Por otro lado, también se pronunciaron adultos que vieron de cerca a los futbolistas cafeteros. Se trató de un emotivo cara a cara con los llamados a brillar con Colombia en lo que queda del Mundial 2026.

¿Qué tiene que hacer Colombia ante Portugal para acabar líder del grupo K?

Ganar o empatar. Colombia llega sin presión extrema al juego contra Portugal, pues ya está clasificada a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, va por el liderato de la zona, algo que le convendría de cara a la siguiente ronda.

Colombia es líder parcial con seis puntos, puntaje perfecto luego de dos victorias. Portugal es segunda con cuatro unidades, tras sumar un empate contra RD Congo y una goleada a favor ante Uzbekistán. Solo un triunfo de los lusos baja al combinado cafetero de la cima.

De siete participaciones, es la cuarta vez en la historia que Colombia supera una fase de grupos de una Copa del Mundo. Antes había sido en Italia 1990, Brasil 2014, Rusia 2018, y ahora en United 2026.

La expectativa está completamente puesta en que el combinado Tricolor supere lo hecho en Brasil 2014, su mejor participación hasta ahora. En aquella oportunidad llegó a los cuartos de final, donde quedó eliminada ante el anfitrión en un polémico partido.

Si Colombia llega a las semifinales de este Mundial 2026, no solo asegurará el tan ansiado octavo partido, ya sea en una hipotética final o en el encuentro por el tercer y cuarto puesto, sino que entrará en los libros de historia como el plantel cafetero que más lejos ha llegado en una Copa del Mundo masculina de mayores.

Abrazo entre Luis Díaz y Daniel Muñoz, figuras de Colombia contra RD Congo. Foto: Getty Images

Paso a paso para el técnico Néstor Lorenzo y sus dirigidos. Primero deben vencer a Portugal para lograr el primer puesto y, solo después, pensar en la ronda de eliminación directa.