Alcalde Galán envió 60 rescatistas a Cali e hizo promesa a otras ciudades tras el terremoto en Colombia

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el traslado de un grupo de rescatistas con destino a la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. La movilización del personal tiene como propósito apoyar las labores de socorro tras las afectaciones generadas por el terremoto que se registró durante la mañana de este lunes 10 de agosto.

Este fue el momento en el que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, sintió el terremoto en plena entrevista en vivo

Este grupo operativo está conformado por 60 especialistas, profesionales del área de la salud y dos binomios caninos.

Mediante las plataformas de comunicación del distrito, el mandatario local reportó que acudió personalmente para supervisar el despliegue del equipo de atención de emergencias.

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En las instalaciones operativas, el personal técnico adelantó el pesaje y la revisión detallada de todas las herramientas requeridas para intervenir en las zonas de impacto. El mando de la comisión de rescate fue asignado a un oficial identificado como Edison, quien coordinará las acciones en el terreno.

Capacidad técnica y equipos de intervención

Respecto a los recursos enviados para afrontar la contingencia en el territorio vallecaucano, el líder del equipo de rescate presentó el balance de los elementos embarcados.

Alcalde Galán saludando a un rescatista. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Sobre esta dotación, el vocero del grupo operativo indicó que el equipo cuenta “con un total de 5 toneladas de equipos y 62 unidades humanas debidamente entrenadas para actuar frente a este tipo de situaciones de emergencia”.

El inventario de la comisión incluye herramientas diseñadas para la localización de personas atrapadas y la estabilización de los pacientes.

Dentro de los enviados irán dos perros de búsqueda. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Al respecto, el oficial a cargo puntualizó que se dispone “de tecnología para búsqueda electrónica y canina, maquinaria especializada para corte y penetración en estructuras colapsadas y material logístico para brindar atención prehospitalaria”.

Cobertura en la capital y apoyo a otras regiones

Frente a las inquietudes sobre la disponibilidad de personal en la capital de la República, la administración distrital garantizó la continuidad de los servicios de respuesta. Las autoridades implementaron ajustes y rotaciones en los turnos operativos para cubrir las plazas de los funcionarios que fueron designados para viajar al occidente del país.

Rescatistas subiéndose al avión con destino a Cali, Valle del Cauca. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

De manera paralela, el Gobierno distrital mantiene el monitoreo de la situación nacional y coordina el envío de ayuda a otros municipios del país.

El alcalde Galán explicó que la capital cuenta con “un segundo equipo preparado que podría movilizarse hacia Quibdó en el corto plazo, y ya estamos despachando unidades de apoyo con destino a la ciudad de Pereira”.

La alcaldía de Bogotá reafirmó su disposición de colaborar con las regiones manteniendo los esquemas de prevención locales activos. El mandatario distrital concluyó informando que se adelanta “un despliegue total acorde a nuestras capacidades operativas, asegurando siempre la protección y las necesidades de Bogotá ante cualquier eventualidad que se presente”.