Terremoto en Colombia, EN VIVO | Transmisión de SEMANA desde Cali y Manizales

Un fuerte terremoto sacudió este lunes Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo no precisado de heridos y edificios afectados en varias regiones del país.

El sismo, que inició a las 07H34 locales (12H34 GMT) tuvo una magnitud 7.4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. La profundidad fue de unos 100 kilómetros con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó.

La gobernadora de ese departamento reportó en X que hay “heridos” y “daños graves en las edificaciones”.

🔴 Fuerte temblor sacude a Colombia EN VIVO: reportan réplica y graves emergencias

Fuerte terremoto y réplica en Colombia genera graves daños en distintas ciudades; estas son las imágenes

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Diversos videos que han ido apareciendo muestran casas caídas en ciudades como Pereira y Manizales, en la turística región del Eje Cafetero. “No hay electricidad ni red celular, se sintió muy duro, durísimo”, se cayeron cosas de la casa", dijo Martha Estrada, de 66 años, que sintió el terremoto en esa región.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que viajaba al Eje Cafetero para evaluar la situación. “Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno”, dijo en X De la Espriella, que asumió el viernes la Presidencia.

El edificio El Templete, en el sur de Cali, se vio afectado por el sismo. Foto: Aymer Álvarez/ El País

El terremoto también fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá, donde algunos hospitales fueron evacuados, así como en algunas regiones de Venezuela.

El 24 de junio un doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 causó más de 6.000 muertos y destrucción en Venezuela.

“Superfuerte”

El organismo de atención de desastres descartó una alerta de tsunami. Las autoridades panameñas evalúan daños en la región fronteriza selvática del Darién.

El canciller de Israel ofreció su ayuda a Colombia en medio de la reanudación de las relaciones diplomáticas tras la llegada al poder de De La Espriella.

Así quedó la básilica de Manizales tras el temblor de este 10 de agosto Foto: Tomada de X @LuisGuillermoVl A.P.I.

En Bogotá, los edificios fueron evacuados. Varias personas en pijamas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas. “El temblor fue superfuerte”, dijo Valeria Polo, una creadora de contenido de 29 años en el centro de la capital.

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que solo se han reportado grietas superficiales en algunas casas y edificios.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que, de manera preliminar, se reportan por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, y señaló que ya solicitó apoyo a los alcaldes de Bogotá y Medellín con equipos de rescatistas para fortalecer la capacidad de respuesta.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, reportar cualquier afectación y, en caso de identificar daños estructurales o grietas de gran tamaño, salir de la edificación y ubicarse en un lugar seguro.

El Puesto de Mando Unificado ya fue instalado en la Cruz Roja para coordinar las acciones de atención de esta emergencia.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que se dirige a Bogotá para concentrarse personalmente en la atención de la emergencia que enfrenta el país y ordenó suspender toda la agenda que tenía prevista en la capital de la República.

El mandatario convocó un Puesto de Mando Unificado en las oficinas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se reunirá de manera urgente con el equipo encargado de coordinar la respuesta institucional frente a la emergencia y las necesidades de las comunidades afectadas.

Desde el Puesto de Mando Unificado, el presidente Abelardo De La Espriella liderará personalmente las acciones y la toma de decisiones para llevar soluciones a las poblaciones afectadas en el departamento del Chocó, el Eje Cafetero y las demás zonas del país que enfrentan las consecuencias del desastre natural.

El mandatario señaló que toda la capacidad del Gobierno estará concentrada en atender la emergencia, coordinar la respuesta institucional y acompañar a las comunidades que atraviesan este momento crítico. “A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles, quiero decirles: no están solos. Tienen un presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”, afirmó el jefe de Estado.

La decisión de suspender su agenda y asumir directamente la coordinación de la respuesta refleja su compromiso de mantener una presencia activa del Estado frente a las emergencias y de trabajar directamente por las regiones y las familias afectadas.