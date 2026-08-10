La Secretaría de Salud del Valle confirmó las primeras víctimas y afectaciones tras el fuerte movimiento telúrico registrado este lunes.

El balance preliminar en el Valle del Cauca

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca entregó un primer balance de la emergencia provocada por el sismo que se sintió este lunes en diferentes zonas del departamento.

María Cristina Lesmes confirmó dos personas fallecidas en Zarzal, tres heridos en El Cairo y daños en distintas estructuras.

Uno de los reportes más relevantes corresponde a Calima-El Darién, donde se presentó el colapso de una estructura académica.

Las autoridades avanzan en la verificación de las condiciones del lugar y en la consolidación de información sobre posibles afectados.

El balance también incluye afectaciones en Cali. De acuerdo con la secretaria de Salud del Valle, se registraron daños estructurales menores en el Hospital Universitario del Valle y en la Fundación Valle del Lili.

Las afectaciones reportadas en estos centros asistenciales están siendo evaluadas por las autoridades.

Hasta ahora, Salud del Valle reporta daños estructurales menores en estos hospitales, sin que se haya informado de colapsos ni de una suspensión general de los servicios.

El Hospital Universitario del Valle y la Fundación Valle del Lili hacen parte de la infraestructura hospitalaria de referencia de Cali.

Un documento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) identifica a ambas instituciones como hospitales de referencia de nivel 4 para la ciudad.

#Cali | La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, informó que se reportan tres heridos en El Cairo, dos personas fallecidas en Zarzal y el colapso de una estructura académica en Calima-El Darién. En Cali también se registran daños estructurales menores, entre ellos… pic.twitter.com/8FQSYGmNSM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026

La situación más grave en cuanto a víctimas se concentra, hasta ahora, en Zarzal y El Cairo.

En Zarzal fueron reportadas dos personas fallecidas, mientras que en El Cairo se contabilizan tres personas heridas, según el balance entregado por Lesmes.

Las autoridades mantienen el proceso de evaluación para determinar el alcance de los daños y establecer si aparecen nuevos reportes de personas afectadas en otros municipios del departamento.

El Servicio Geológico Colombiano es la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en Colombia y de la información técnica relacionada con los movimientos telúricos.

Su plataforma de evaluación de intensidades permite recopilar información sobre cómo fue percibido un sismo en diferentes lugares del país.

Por ahora, el dato oficial entregado por la Secretaría de Salud del Valle deja un balance preliminar de dos personas muertas en Zarzal, tres heridas en El Cairo, el colapso de una estructura académica en Calima-El Darién y daños estructurales menores en hospitales de Cali..

La información podría cambiar a medida que los organismos de emergencia y las autoridades locales terminen las inspecciones en los municipios afectados.