Terremoto en Chocó deja tres personas fallecidas y 31 heridas, según primer reporte oficial

Tres personas fallecidas y 31 heridas reportó el balance preliminar entregado por la Gobernación del Chocó tras el sismo de 7.4 registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto.

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Gobernación del Chocó reporta las primeras cifras tras el sismo

El documento de la Gobernación del Chocó, de las 9:40 a. m., señaló que hasta ese momento se contabilizaban tres personas fallecidas y 31 heridas en el departamento.

El informe oficial advirtió que se habían registrado afectaciones materiales en viviendas, edificaciones e infraestructura pública y privada en diferentes municipios del Chocó. La Gobernación precisó que los daños todavía se encontraban en proceso de evaluación y que, por esa razón, aún no habían sido cuantificados.

La situación también generó afectaciones en los servicios públicos. De acuerdo con el reporte, se presentaron problemas en el fluido eléctrico y en los servicios de telefonía y comunicaciones en diferentes zonas del departamento.

Cifras podrían cambiar mientras avanza la evaluación

La Gobernación del Chocó hizo énfasis en que las cifras entregadas corresponden a un reporte preliminar. Esto significa que el número de personas afectadas y la magnitud de los daños pueden cambiar a medida que los organismos de respuesta avancen en la verificación de lo ocurrido en territorio.

El llamado de las autoridades se produjo mientras continúan las labores de evaluación de viviendas, edificaciones e infraestructura que pudieron resultar afectadas por el movimiento telúrico.

Otros reportes periodísticos también dan cuenta de una situación compleja en el departamento.

La Gobernación del Chocó reportó, con corte a las 9:40 a. m. del 10 de agosto, afectaciones materiales y fallas en servicios de energía, telefonía y comunicaciones. Foto: X @NubiaCarolinaCC

La FM informó que en Quibdó se reportaron personas heridas, edificaciones colapsadas y daños en diferentes estructuras, mientras autoridades locales y nacionales avanzaban en la atención de la emergencia.

El sismo tuvo una magnitud de 7.4, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, citado por medios que han hecho seguimiento a la emergencia.

El evento ocurrió durante la mañana de este 10 de agosto y tuvo epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el Chocó.

Mientras avanzan las labores de respuesta, la Gobernación mantiene la advertencia de que la información entregada puede variar.