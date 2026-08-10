El Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, es uno de los centros asistenciales afectados por el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto.

La evacuación de pacientes y personal ya está en marcha, mientras equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas y verifican las condiciones de la infraestructura.

Evacuación de pacientes en el HUV

La situación en el Hospital Universitario del Valle se mantiene bajo atención de los organismos de emergencia luego del movimiento telúrico que sacudió a Cali y otras zonas del país.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se trasladó hasta el HUV para supervisar directamente la emergencia.

En el centro asistencial se llevó a cabo la evacuación de pacientes y de las demás personas que permanecían dentro de las instalaciones.

La mandataria confirmó además que se presentaron daños en algunos sectores del hospital y que hay personas atrapadas, mientras integrantes del Ejército y organismos de emergencia participan en las labores para facilitar su salida.

“Aquí hubo colapso de algunos sectores y, por supuesto, hay algunas personas atrapadas”, afirmó Toro durante su recorrido por el lugar.

La gobernadora agregó que los equipos trabajan en las evacuaciones y en las labores necesarias para permitir la salida de las personas afectadas.

🚨 #URGENTE | Reportan la destrucción de un ala del Hospital Universitario del Valle tras el fuerte sismo registrado este lunes.



🏥 Según reportes preliminares, habría pacientes atrapados en el interior de la estructura. Organismos de socorro trabajan en la zona para atender la… pic.twitter.com/uKWaEVWZzz — Magazín Pacífico (@magazinpacifico) August 10, 2026

Personas atrapadas y labores de rescate

Los primeros reportes describen afectaciones parciales en la infraestructura del HUV.

El Colombiano informó sobre desprendimientos y daños en parte de la estructura, mientras pacientes y trabajadores activaron los protocolos de evacuación y seguridad durante las primeras inspecciones.

La presencia de personas atrapadas fue confirmada por la gobernadora durante su recorrido por el HUV.

Según explicó, el Ejército y los equipos de emergencia trabajan en el lugar para permitir su salida y adelantar las evacuaciones.

Se sospecha que aún permanecen 5 personas bajo los escombros del centro hospitalario.

Por ahora, el dato confirmado es que el HUV presenta daños en algunos sectores, se adelanta la evacuación de pacientes y hay personas atrapadas que son objeto de labores de rescate.

La magnitud definitiva de los daños y el número de personas afectadas todavía están en proceso de verificación.

La emergencia continúa en desarrollo y las autoridades mantienen las operaciones de evacuación, rescate e inspección de la infraestructura.

El balance oficial de la Secretaría de Salud del Valle también reporta afectaciones en otros 10 centros asistenciales de Cali, entre ellos la Fundación Valle del Lili.

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La entidad mantiene la evaluación de los daños para establecer el impacto real del sismo sobre la infraestructura hospitalaria.

El alcalde Alejandro Eder informó inicialmente que al menos 20 estructuras habían colapsado en diferentes puntos de la ciudad y que había personas atrapadas, por lo que solicitó apoyo de rescatistas a Bogotá y Medellín.