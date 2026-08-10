La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), a través de su red de organizaciones, activó un corredor humanitario para recolectar y movilizar alimentos y productos esenciales hacia las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia.

“Se rajó la tierra”: Armenia presenta graves afectaciones en diferentes partes de la ciudad tras el terremoto de esta mañana

¿Cómo ayudar a los damnificados?

La campaña busca atender principalmente a personas que permanecen en albergues, centros de salud y hospitales, familias que se encuentran autoalbergadas y comunidades ubicadas en sectores cercanos a las zonas afectadas.

Entre los productos que se están solicitando están agua, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, alimentos enlatados, harinas, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche UHT y alimentos listos para consumo.

Se trata principalmente de productos que puedan almacenarse y distribuirse con facilidad durante la emergencia.

La ayuda también contempla artículos de primera necesidad. En este caso se requieren jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales, toallitas húmedas, toallas, colchonetas y mantas.

La recomendación publicada es entregar productos nuevos, empacados y en condiciones adecuadas para su distribución.

Estos son los puntos relacionados con la campaña

La información publicada por Vanguardia señala organizaciones y sedes de la red de Bancos de Alimentos en diferentes ciudades.

En Armenia, se encuentra el Banco de Alimentos Monseñor Roberto López Londoño.

En Buenaventura, aparece el Banco de Alimentos de Buenaventura. Sin embargo, la nota advierte que este punto se encuentra afectado y que se evalúa la habilitación de un lugar alterno para el acopio.

En Cali, los lugares relacionados son la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos, la Plazoleta Jairo Varela y la sede del Banco de Alimentos ubicada en la calle 24 # 6-103.

En Manizales, figura el Banco de Alimentos de Manizales.

En Pereira, aparece el Banco de Alimentos de Pereira. Vanguardia también advierte que este punto se encuentra afectado y que se está evaluando un lugar de acopio alterno.

En Medellín, aparecen la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín (FUBAM) y la Fundación Saciar.

En Ibagué, figura el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Ibagué.

¿Y quienes están en Bogotá?

La Alcaldía publicó hoy, 10 de agosto de 2026, que habilitó seis puntos de recepción de donaciones en Bogotá, en coordinación con la Cruz Roja, para enviar ayudas a las ciudades más afectadas por el sismo.

Los seis puntos que aparecen oficialmente son:

SAMU Sur Cruz Roja: avenida Carrera 68 #31-41 sur.

SAMU Norte Cruz Roja: calle 134 con carrera 7B bis #132-31.

Centro de Salvamento Acuático: avenida La Esmeralda #63-81.

Sede administrativa de la Cruz Roja: carrera 24 #73-38.

Bodega de la Cruz Roja: diagonal 79B #62-53.

Palacio de los Deportes: calle 63 #59A-06.

Se está solicitando específicamente: agua potable, cobijas, mantas, colchonetas, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios.

🚨 ACTIVAMOS NUESTRA CAMPAÑA DE EMERGENCIA



Ante el terremoto ocurrido esta mañana, nos movilizamos para apoyar a las familias y comunidades afectadas.



Tu solidaridad puede hacer la diferencia.



SÚMATE Y DONA 💙

🌐 https://t.co/yiz0VPr2GX

🔑 Llave: 0091677852 pic.twitter.com/1R94eyhJrK — Banco de Alimentos de Bogotá (@BancoAAlimentos) August 10, 2026

También hay una cuenta para donaciones económicas

La información publicada por Vanguardia señala una cuenta de ahorros de Bancolombia: 04867105340, cuyo titular es la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, con NIT 900326456-1.

También aparece la llave Bre-B de Bancolombia 0090989753 para realizar aportes económicos.

Los recursos, según la información difundida en el marco de la campaña, están destinados a atender las necesidades derivadas de la emergencia.

Antes de entregar dinero o productos, es importante verificar que el canal corresponda a una organización que esté participando efectivamente en la atención de la emergencia.