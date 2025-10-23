Suscribirse

Cientos de personas hacen fila de 2 horas en EE. UU. para conseguir comida: empleados federales están en vilo por el cierre de gobierno

La falta de salarios ha obligado a miles a trabajadores federales a acudir a bancos de alimentos.

Esteban Jurado Pedraza

Pasante de redacción semana.com

23 de octubre de 2025, 4:35 p. m.
Empleados federales han tenido que asistir a bancos de comida para conseguir alimentos debido a la falta de sueldos. | Foto: Red social X: API / GettyImages

El cierre de gobierno tiene en vilo a más de 1,4 millones de empleados federales que, ante la falta de salario, han tenido que recurrir a diferentes medidas para darle sustento, al menos alimenticio, a sus familias.

Contexto: Aliado de la OTAN llega para salvar a EE. UU. y asumiría miles de salarios estancados por el cierre de gobierno. Esto se sabe

Por ejemplo, en Landover, Maryland, un banco de alimentos organizó la entrega de comida para los trabajadores de entidades federales que han suspendido su funcionamiento por el congelamiento de los recursos.

En un video que hace parte de un reportaje publicado por CNN, se observa una extensa fila de una cuadra larga. Allí, las personas estaban esperando su turno para recibir alimentos.

¿Quién organizó la entrega de alimentos?

El evento, que tuvo lugar el martes 21 de octubre, fue organizado por Capital Area Food Bank, en colaboración con No Limits Outreach Ministries, un ministerio religioso que hace obras benéficas en Landover.

Según los organizadores, se atendieron a más de 370 hogares, alrededor del doble de personas a las que esperaban servir.

Vista de una bodega del banco de alimentos, el cual tiene presencia en varios estados de EE. UU. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Para recibir las ayudas, se solicitó que los empleados federales mostraran su identificación de trabajo.

Organizadores sorprendidos por cantidad de empleados federales que necesitan ayuda

Oliver Carter, pastor de la organización ministerial, afirmó que se sentía abrumado por ver la magnitud de la fila: “No pensé que íbamos a tener tantos empleados federales”.

Contexto: Alerta, aeropuertos: por la nueva medida del Gobierno, miles de vuelos sufren demoras y cancelaciones

Igualmente, su esposa Pamelia, quien ha trabajado para entidades federales, enfatizó en que ha “encontrado a bastantes compañeros de trabajo aquí. Hoy, el 21 de octubre, hay por lo menos entre 200 y 300 personas en esta fila a las que estamos atendiendo, empleados federales. Es asombroso”, mencionó.

Cualquier persona que tenga necesidad puede acudir a estos lugares. | Foto: The Washington Post via Getty Im

“Me alegra que al menos podamos hacer esto porque la gente tiene que comer. Tienen que alimentar a sus familias, así que esto solo ya es una bendición”, agregó.

El cierre de gobierno ya es el tercero más prolongado de la historia de EE. UU.

Si bien no es la primera vez que Estados Unidos tiene este tipo de contingencia, la actual coyuntura ha impactado por las políticas de la administración Trump que han sido polémicas.

Contexto: La Casa Blanca advierte cuáles serían las consecuencias del cierre del Gobierno

El presupuesto presentado al Congreso les quita financiación a varios programas de asistencia social y otros rubros importantes para millones de estadounidenses. Pero, además, le agrega más recursos a las agencias migratorias para seguir con su extenso plan de deportaciones masivas.

Varias entidades federales ya presentan asfixia y los recursos de emergencia siguen agotándose, mientras que aún no se ve algún atisbo de acuerdos entre demócratas y republicanos ad portas de la temporada de fin de año.

