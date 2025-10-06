Suscribirse

La Casa Blanca advierte cuáles serían las consecuencias del cierre del Gobierno

Karoline Leavitt, vocera de Trump, realizó fuertes declaraciones en una rueda de prensa.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

6 de octubre de 2025, 9:20 p. m.
La portavoz Karoline Leavitt aseguró que el gobierno estadounidense usará todo su poder.
La portavoz Karoline Leavitt aseguró que el gobierno estadounidense usará todo su poder. | Foto: X: @LeavittMedia

Este lunes 6 de octubre, por medio de la cuenta oficial de la Casa Blanca en varias redes sociales, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que una de las voceras oficiales del gobierno de Donald Trump, Karoline Leavitt, arrojó varias declaraciones.

Esta información causó un gran revuelo teniendo en cuenta que el Congreso de Estados Unidos aún no parece ponerse de acuerdo de cara al cierre de Gobierno, por lo que puede haber serias afectaciones para algunos ciudadanos y funcionarios.

Contexto: Alerta del Departamento de Estado: notificaciones erróneas en la Lotería de Visas 2026 podrían afectar a solicitantes de Cuba y Reino Unido

Leavitt afirmó cuáles serían las posibles consecuencias de que “los demócratas no voten esta noche para reabrir el gobierno”, puesto que esa es una de las situaciones que más genera incógnitas en la opinión pública.

Uno de sus principales argumentos para tomar la importante decisión cuanto antes es que “miles de empleados federales no recibirán su próximo cheque de pago completo”, esto debido a que no se ha podido llegar a un acuerdo en el Congreso de EE. UU.

La portavoz oficial de la Casa Blanca continuó su argumento especificando que “el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) se quedará pronto sin fondos federales”.

Este es un programa básico con el que miles de familias pueden adquirir leche infantil, frutas y verduras frescas, y otros alimentos saludables, y cuya financiación se restablecería de manera automática una vez se pongan de acuerdo demócratas y republicanos para reabrir el gobierno.

Seguidamente, Leavitt dijo que “también, nuestros increíbles miembros del servicio militar, que arriesgan sus vidas para preservar y defender nuestro país, están trabajando actualmente sin recibir pago y perderán sus próximos cheques si este cierre demócrata no termina”.

Contexto: Esto le pidió el presidente Lula da Silva a Donald Trump en su primera llamada desde que el millonario volvió a la Casa Blanca

Así que los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses también podrían ser unas de las personas que se vean afectadas debido a esta negociación que ya se ha extendido más de una semana.

La portavoz argumentó que “esta noche, el proyecto de ley de financiación republicano —limpio y bipartidista— financia completamente este importante programa de ayuda alimentaria, garantiza el pago a nuestras tropas y reabre el gobierno”.

Finalmente, la política de 28 años concluyó que “los demócratas cerraron intencionalmente el gobierno e infligen este sufrimiento a los ciudadanos estadounidenses para intentar exigir atención médica gratuita para inmigrantes ilegales”.

Algo que aumenta más la tensión que se vive en el Congreso, puesto que las negociaciones parecen estar estancadas en este punto, dejando a EE. UU. a la espera de nuevos fondos.

