Trump confirma otro ataque contra narcos en el Caribe y advierte a los carteles: “Tendremos que empezar a buscar por tierra”

El presidente de los Estados, Donald Trump, aseguró este domingo que los ataques letales contra pequeñas embarcaciones que supuestamente transportan droga cerca de las costas venezolanas han sido tan exitosos que “no hay más botes” en esa área del Caribe, según anunció el mandatario, que dejó también una fuerte advertencia para los carteles narcotraficantes.

“Estamos parando las drogas a un nivel que nadie ha visto”, dijo Trump a una multitud de marineros en la base naval de Norfolk, en Virginia. “Somos tan buenos en esto que no hay barcos. De hecho, ni siquiera embarcaciones de pesca, ya nadie quiere entrar al agua”, dijo Trump riendo sobre la situación. “Simplemente, no podemos encontrar ninguno”.

Hasta el momento, al menos 21 personas han muerto en los ataques contra las supuestas embarcaciones narcotraficantes, según las cifras que han confirmado funcionarios estadounidenses en medio de la campaña que adelanta el gobierno Trump para detener el flujo de drogas hacia su país.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habló sobre las operaciones en el Caribe. | Foto: Getty Images

La Casa Blanca afirma que los ataques han destruido al menos cuatro barcos, algo que evitó que las drogas lleguen a Estados Unidos. Sin embargo, los demócratas y expertos cuestionan la legalidad de usar la fuerza letal en aguas extranjeras o internacionales contra sospechosos que no han sido interceptados o interrogados.

Trump se jactó de que su política estaba funcionando y que la acción militar podría ampliarse a rutas terrestres, dejando una dura advertencia para los grupos narcotraficantes. “Ya no están llegando por mar, así que ahora tendremos que empezar a mirar por tierra, porque se verán obligados a ir por tierra. Y déjenme decirlo ahora mismo, eso tampoco va a salir bien”, dijo.

El mandatario se refirió a otro ataque mortal que tuvo lugar “anoche”. Sin embargo, el último anunciado por el Pentágono fue el viernes, cuando funcionarios dijeron que mataron a cuatro personas no identificadas acusadas de ser “narcoterroristas” en un pequeño bote frente a las costas de Venezuela.

Las declaraciones se dan en medio de las tensiones del gobierno de Donald Trump con el régimen de Nicolás Maduro. | Foto: AP/Getty Images

Durante las últimas seis semanas, la Casa Blanca adelanta su cruzada sobre el Caribe, para combatir a los grupos narcotraficantes, haciendo ataques contra embarcaciones venezolanas, que el gobierno Trump asegura estar ligadas al Cartel de Aragua o al Cartel de los Soles, que Washington asegura que está ligado al régimen de Nicolás Maduro.

Por su parte, el régimen del dictador venezolano acusa a Washington de buscar excusas para invadir su territorio. “Es una agresión armada para imponer un cambio de régimen, para imponer gobiernos títeres y para robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales”, dijo Maduro en un acto en Caracas en defensa de su administración.

“Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio”, añadió el mandatario, que ordenó ejercicios militares y la movilización de reservistas y milicias. “Si es necesario pasar de la forma de lucha no armada a la forma de lucha armada, este pueblo lo hará por la paz, por la soberanía y por el derecho a la existencia”, manifestó el dictador venezolano sobre las operaciones militares de los Estados Unidos en el Caribe.