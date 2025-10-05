Suscribirse

Estados Unidos

Trump anuncia la “fase dos” de su ofensiva cerca de Venezuela y reafirma tener control marítimo en el Caribe

El mandatario sentenció que la continuación de su plan marcará la diferencia, tras el ataque a cinco narcolanchas en el Caribe.

Redacción Mundo
5 de octubre de 2025, 9:02 p. m.
Donald Trump le declaró la guerra a los carteles vinculados con el tráfico de droga
Donald Trump le ha declarado la guerra a los carteles vinculados con el tráfico de droga.

Donald Trump aseguró que está evaluando la “fase dos” de su ofensiva en el Caribe para combatir el narcotráfico y los grupos “terroristas”, como su gobierno los denominó, que transportan droga hacia Estados Unidos.

El presidente norteamericano ha desplegado buques de guerra, aviones de combate, submarinos con propulsión nuclear y cientos de efectivos en el Caribe, cerca de territorio venezolano, para hacer frente al narcoterrorismo que azota el continente.

Contexto: Maduro ordena respuesta militar tras bombardeo de EE. UU. en el Caribe: “Si es necesario, iremos a la lucha armada”

Trump, además, sentenció que su país tiene el control total marítimo de la región.

Desde el despliegue de sus fuerzas, se han atacado cinco presuntas narcolanchas que, según el republicano, transportaban droga que matarían a miles de estadounidenses.

EE.UU.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, responde preguntas.

En aquellas operaciones han muerto al menos 21 personas.

A esto se suma que el gobierno de Estados Unidos asegura que el venezolano Nicolás Maduro lidera el Cartel de los Soles y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por el mandatario.

Contexto: Maduro lanza contundente mensaje a EE. UU.: “pasaremos a la lucha armada si es necesario”

Vamos a parar el tráfico de drogas. Y hemos hecho ya mucho. No hay nadie que esté ingresando a través de las aguas”, declaró el jefe de Estado ante la prensa este domingo 5 de octubre.

“Vamos a mirar a ver cómo va a ser la fase dos de esto. Va a hacer una gran diferencia”, agregó.

Las tensiones entre ambas naciones han escalado rápidamente durante las últimas semanas. Estados Unidos ha insinuado que podría entrar a Venezuela para bombardear las bases de los grupos narcotraficantes. Fuentes cercanas a la situación aseguraron a NBC News que aquello podría ocurrir en las próximas semanas.

No es todo. El gobierno estableció que está en “conflicto armado” con los carteles de droga, que ya había denominado como terroristas, lo que le da facultad a las autoridades de ejercer más fuerza sobre los criminales, con operativos a largo plazo.

CARACAS, VENZUELA - SEPTEMBER 15: Venezuela's President Nicolas Maduro makes a speech at the end of a press conference with international media at Hotel Eurobuilding in Caracas, Venezuela on September 15, 2025. (Photo by Ivan Mcgregor/Anadolu via Getty Images)
Nicolás Maduro.

El pasado viernes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió en sus redes sociales que los militares de su país habían llevado a cabo una ofensiva en contra de una embarcación que, presuntamente, transportaba droga hacia Norteamérica.

“Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, detalló el alto funcionario.

Por su parte, Maduro ha negado su relación con las bandas criminales, ha lanzado que nadie podrá entrar a su territorio y aseguró que tomará medidas en represalia contra su actual enemigo.

Pese a que, días atrás, le propuso a Trump una reunión bilateral, este rechazó la invitación e incluso ha ejercido más presión sobre su régimen.

