Gobierno de Trump prepararía bombardeos dentro de Venezuela en los próximos días, revela NBC News

En medio de las tensiones en aumento entre Estados Unidos y Venezuela, dentro de las próximas semanas, militares estadounidenses empezarían a atacar bandas narcotraficantes dentro del país latinoamericano, de acuerdo con las afirmaciones de fuentes que declararon al medio nacional NBC News.

Según el medio mencionado, dos funcionarios estadounidenses, que tienen conocimiento sobre la planificación de las ofensivas, y otras dos fuentes que han estado familiarizadas con las conversaciones, testificaron sobre los planes. Sin embargo, se ha mantenido su condición de anonimato.

En las últimas semanas, la administración de Donald Trump ha desplegado sus fuerzas militares en el Caribe, cerca del territorio venezolano. Allí ha atacado tres embarcaciones que, según el presidente, transportaban droga hacia el país norteamericano.

EE. UU. ha desplegado efectivos y lanzado misiles al Caribe para combatir el narcotráfico. | Foto: Getty Images

Incluso, el mandatario aseveró —sin pruebas— que aquellas drogas matarían a millones de estadounidenses. Y ha escalado las tensiones al señalar que Nicolás Maduro, a quien considera ilegítimo, es el líder de una banda narcoterrorista que azota el continente, y estableció una recompensa de 50 millones de dólares por él.

Según las fuentes de NBC, los ataques dentro de Venezuela podrían producirse dentro de los próximos días, pero que el presidente Trump aún no ha aprobado los planes.

Estas ofensivas están enfocadas, hasta ahora, en ataques con drones contra miembros y líderes de grupos narcos, además de atacar laboratorios de droga identificados por Estados Unidos.

Ataque a narcolancha en el Caribe, las imágenes fueron compartidas por la presidencia. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @DOWResponse

“Veremos qué pasa. Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, sus narcotraficantes y sus drogas. Es inaceptable“, respondió la Casa Blanca a NBC.

Las fuentes agregaron que los funcionarios de la administración republicana están decepcionados, porque Venezuela no ha demostrado un avance para evitar el flujo de drogas ilícitas hacia el país de Norteamérica, pese a las duras presiones que ha ejercido el gobierno desde el regreso de Trump.

Luego de los ataques a los barcos que, presuntamente, llevaban droga, el régimen de Maduro no se ha comprometido a tomar acción para frenar el narcotráfico, por lo que la Casa Blanca está analizando los próximos pasos, aseguraron las fuentes familiarizadas con el tema.

Crucero clase Ticonderoga USS Lake Erie (CG-70), uno de los buques de guerra que Trump envió al Caribe. | Foto: X/@SA_Defensa

El presidente Trump está “dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas lleguen a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, declaró un alto funcionario al medio estadounidense.

“No se pueden trasladar tantos recursos allí sin considerar todas las opciones”, agregó otra fuente, indicando que la intervención estadounidense en Venezuela no sería extraña, más cuando el país ya ha desplegado más de 4.000 efectivos en aguas caribeñas.

“No se puede mantener ese tipo de potencia de fuego en el Caribe para siempre”, complementó otra fuente.