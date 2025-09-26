Nicolás Maduro propone intercambio a Donald Trump: esta sería su estrategia, según Bloomberg

El medio de comunicación Bloomberg reveló este viernes, 26 de septiembre, más detalles sobre la carta que Nicolás Maduro envió a la Casa Blanca.

A inicios de la semana, distintos medios habían informado que el dictador venezolano buscaba entablar conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la intención de poner fin a las tensiones entre ambos paises.

“Lo invito, respetuosamente, presidente, a promover la paz a través del diálogo constructivo y el entendimiento mutuo en todo el hemisferio”, expresó Maduro en una copia de la carta enviada a Washington, la cual fue leída por el equipo de Bloomberg.

Hace más de un mes comenzó oficialmente el despliegue de buques de guerra por parte de los Estados Unidos rumbo a distintos puntos del mar Caribe. | Foto: Tomada de redes sociales

Sin embargo, lo que salió a la luz es que, supuestamente, el mandatario venezolano habría ofrecido su colaboración para rastrear y capturar a los cabecillas de la banda criminal Tren de Aragua, siempre y cuando Estados Unidos retire sus navíos, aviones y submarinos de las fronteras venezolanas, según el reporte de Bloomberg.

De acuerdo con el artículo, esta no sería la primera vez que Maduro habría ofrecido su ayuda para ubicar a los miembros de dicha organización delictiva, pues presuntamente ya había hecho esa propuesta al enviado especial del presidente para Misiones Especiales de Estados Unidos, Ric Grenell, durante su visita al país suramericano este mes de septiembre.

Tanto Grenell como el Ministerio de Información de Venezuela mantienen contacto, pero ninguno respondió a los intentos de comunicación de Bloomberg sobre este posible intercambio.

Aun así, Grenell se pronunció de manera contundente: “El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel narcoterrorista, y Maduro no es un presidente legítimo".

“La política del gobierno es ejercer máxima presión sobre el régimen de Maduro, y no se están llevando a cabo negociaciones que puedan beneficiarlo”, expresó en un comunicado a manera de respuesta a los intentos de ponerse en contacto con él.

De momento no hay información oficial sobre si Nicolás Maduro y Donald Trump han establecido conversaciones. | Foto: AFP / Getty Images

Por ahora, no existe un pronunciamiento oficial sobre la supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump de colaborar en la captura de integrantes del Tren de Aragua.

Esta organización criminal se ha extendido por numerosos países de América y es señalada de delitos como narcotráfico, prostitución, trata de personas, extorsión, sicariato, secuestro y homicidio.

La Casa Blanca ha puesto especial atención en este tipo de grupos que amenazan la seguridad de Estados Unidos, por lo que ha establecido como objetivo central su eliminación.