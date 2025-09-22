El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la invitación al diálogo hecha en una carta por el líder venezolano, Nicolás Maduro, afirmando que la misiva estaba plagada de “mentiras”, anunció la Casa Blanca.

“Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado”, declaró este lunes, 22 de septiembre, la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una rueda de prensa, en la que calificó a Maduro de “ilegítimo”.

🇺🇸🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre la carta de Maduro: “La leímos, está llena de mentiras. La posición no cambia: su régimen es ilegítimo y el Presidente Trump usará todos los medios para frenar el narcotráfico”. pic.twitter.com/1PllQ6CuGz — UHN Plus (@UHN_Plus) September 22, 2025

En la carta, Maduro atribuyó a “noticias falsas” el enfrentamiento entre Washington y Caracas, aseguró que las autoridades venezolanas han “destruido más del 70 %” del “pequeño porcentaje” de las drogas “producidas en Colombia” y transportadas a través de su territorio.

“Han tomado protagonismo los señalamientos absolutamente falsos sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela”, manifestó el dictador venezolano acerca de lo que ha calificado como “el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente”.

“Este año ya hemos neutralizado y destruido más del 70 % de ese pequeño porcentaje que intentan cruzar por esa extensa frontera, de más de 2.200 kilómetros que tenemos con Colombia”, expone la misiva dada a conocer por Delcy Rodríguez.

CARTA DE NARCOLÁS MADURO A DONALD TRUMP



La mención de @Reuters sobre su existencia obligó al régimen a presentar la carta completa. Qué vergüenza. No es de extrañar que digan que se ha roto la comunicación, lo cual se evidencia en el Mar Caribe.



1. Lo primero que debe hacer… pic.twitter.com/ZatXYK0m7F — Pedro Mario Burelli (@pburelli) September 22, 2025

“Hemos destruido 402 aeronaves del narcotráfico internacional de acuerdo con los procedimientos de las leyes venezolanas”, dice la carta, en defensa del “historial impecable de Venezuela en el combate al tráfico internacional de drogas ilícitas”.

El régimen de Maduro, a través de su vicepresidenta, decidió hacer pública la misiva este domingo, asumiendo “la responsabilidad de publicarla íntegramente” aduciendo filtraciones parciales del documento en la prensa estadounidense.

“La amenaza militar contra Venezuela, el Caribe y Sudamérica debe cesar, y debe respetarse la proclama de Zona de Paz de la Celac”, afirmó Rodríguez, aseverando: “Venezuela, en perfecta unión popular, militar y policial, seguirá defendiendo su derecho a la soberanía, a la paz y al sagrado legado de nuestro libertador Simón Bolívar”.

La publicación de esta carta se ha producido apenas un día después de que Trump advirtiera a Venezuela de consecuencias “incalculables” si no acepta la devolución de los inmigrantes deportados, a los que ha calificado de “lo peor del mundo”, unas declaraciones a las que Maduro ha respondido: “Basta de amenazas”.

Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. | Foto: via REUTERS

El presidente estadounidense publicó el pasado viernes un nuevo video que, según él, mostraba un ataque estadounidense que mató a tres “narcoterroristas” en un barco que transportaba droga con destino a Estados Unidos.

Sin embargo, no especificó si este ataque era uno de los que ya había mencionado en los últimos días, o si se trataba de uno nuevo.