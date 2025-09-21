Suscribirse

Esta fue la droga incautada tras ataque de EE. UU. a embarcación narco en el Caribe: operación conjunta con República Dominicana

Las autoridades dominicanas tienen una estrecha relación con el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom).

Redacción Mundo
21 de septiembre de 2025, 5:35 p. m.
EEUU hundió otra embarcación cargada de droga por orden del presidente Trump.
EE. UU. hundió otra embarcación cargada de droga por orden del presidente Trump. | Foto: Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada de República Dominicana (ARD),

República Dominicana reportó este domingo, 21 de septiembre, un ataque de Estados Unidos contra una embarcación que transportaba droga cerca de sus costas, en el marco de la operación antinarcóticos desplegada por Washington en el Caribe.

Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), informó del hecho en rueda de prensa junto a una funcionaria de la embajada de Estados Unidos, quien indicó que se trataba del mismo ataque mencionado por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado viernes.

“A raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos contra una lancha rápida de narcoterroristas que transportaba aproximadamente 1.000 kilogramos de presunta cocaína”, se incautaron “377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de isla Beata, provincia de Pedernales”, dijo Devers.

“El informe, dado a conocer este domingo por las autoridades, precisa que 60 de los paquetes recuperados resultaron destruidos como consecuencia de la explosión de la embarcación”, dice el comunicado.

Cabe resaltar que es la primera vez en la historia que la República Dominicana y Estados Unidos llevan a cabo una operación conjunta contra el narcoterrorismo en el Caribe.

Estados Unidos desplegó hace casi un mes ocho buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y dijo haber destruido al menos tres barcos que, supuestamente, transportaban drogas en aguas cercanas a Venezuela, con ataques que dejaron al menos 14 muertos.

Contexto: Nicolás Maduro le envió una carta secreta a Donald Trump: mencionó a Colombia y le hizo una inusual petición

Washington acusa al dictador venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar carteles de droga y pide 50 millones de dólares por su captura. Caracas niega las acusaciones.

Trump publicó el viernes pasado en su cuenta de la red Truth Social un video que muestra el ataque militar estadounidense contra una presunta lancha del narcotráfico sin precisar cuándo tuvo lugar el ataque ni de dónde provenía la embarcación.

El mandatario estadounidense solo dijo que ocurrió en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye América Central y América del Sur, así como el Caribe.

Incautación de droga por parte de las autoridades dominicanas
Incautación de droga por parte de las autoridades dominicanas. | Foto: Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada de República Dominicana (ARD)

Sin embargo, una fuente vinculada al caso dijo a la AFP que “sin duda” la embarcación atacada había salido de Venezuela.

“La DNCD, junto a las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, organismos de inteligencia del Estado y agencias aliadas, reafirma su compromiso inquebrantable de seguir enfrentando con firmeza el narcotráfico, defendiendo la soberanía nacional y consolidando los lazos de cooperación internacional”, asevera el texto presentado por las autoridades dominicanas.

“Esas pacas (paquetes) que yo vi, esos colores, no los había visto como los de Colombia, porque los del Colombia son una paca diferente. Es un saco como con una raya. Estas ―las destruidas― tienen muchas rayas”, dijo la fuente.

Según la información de la DNCD, 60 de los paquetes recuperados estaban “totalmente destruidos como parte de la explosión de la embarcación”.

En la embarcación había tres personas.
Estados Unidos ha atacado varias embarcaciones en los últimos días | Foto: Captura de pantalla

*Con información de AFP.

Donald Trumpdespliegue militarMar CaribeNicolás Maduro

