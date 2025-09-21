Nicolás Maduro le envió una carta secreta a Donald Trump: mencionó a Colombia y le hizo una inusual petición

En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, la agencia de noticias Reuters conoció una carta enviada por Nicolás Maduro a Donald Trump en la que pedía entablar una conversación directa con el mandatario estadounidense unos días después del primer ataque a una embarcación narcotraficante en el Caribe.

Según pudo conocer el medio, el dictador venezolano se defendía de las acusaciones sobre el papel que estaba jugando el régimen en el tráfico de drogas desde el país suramericano y, en cambio, confirmaba que solo el 5 % de la droga que se producía desde Colombia se enviaban a través de Venezuela.

“Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica”, dice parte del texto conocido por Reuters, en el que Maduro defendió que el 70 % de esa cantidad de droga que venía desde Colombia, había sido neutralizada y destruida por las autoridades de ese país.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, señala un mapa de América durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el lunes 15 de septiembre de 2025. | Foto: AP

“Estos y otros temas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial (Richard Grenell) para superar el ruido mediático y las noticias falsas”, dijo el dictador venezolano a Trump.

Por otro lado, Maduro habría mencionado también al enviado especial Richard Grenell, asegurando que el canal de comunicaciones entre el régimen y la Casa Blanca había sido positivo a través del funcionario enviado por Trump y que “ha funcionado perfectamente”, en referencia a la supuesta negación de Maduro a recibir migrantes.

La carta de Maduro tiene fecha del 6 de septiembre, unos días después del primer ataque a una embarcación narco en el Caribe, en el que resultaron 11 personas muertas mientras se disponían a trasladar droga desde Venezuela hacia Estados Unidos, según información conocida por el Gobierno norteamericano.

Maduro y Grenell se reunieron en el Palacio Presidencial de Miraflores. | Foto: AFP

Ayer, sábado 20 de septiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una advertencia a Venezuela de consecuencias “incalculables” si no acepta la devolución de los inmigrantes deportados, a los que ha calificado de “lo peor del mundo”.

“Queremos que Venezuela acepte de inmediato a todos los presos y personas de instituciones mentales, entre los que está lo peor del mundo de psiquiátricos a los que los ‘dirigentes’ de Venezuela han obligado a venir a Estados Unidos de América”, dijo Trump en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Truth Social.

“Miles de personas han resultado con heridas graves e incluso hay muertos debido a estos ‘monstruos’. Fuera de una vez de nuestro país. Ya. ¡O el precio que pagarán será incalculable!”, aseveró.

Venezuela, que acusa a Estados Unidos de desencadenar una “guerra no declarada” en el Caribe, ya ha exigido una investigación de la ONU sobre los ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que han dejado ya al menos 14 muertos en las últimas semanas.

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos. | Foto: Getty Images