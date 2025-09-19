Suscribirse

Trump informó un nuevo ataque contra presunta embarcación de narcotráfico

El presidente comunicó la noticia en medio de la tensión política con Venezuela.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

20 de septiembre de 2025, 12:54 a. m.
Donald Trump y el ataque a la narco lancha en el Caribe
Donald Trump informa un nuevo ataque a narco lancha en el Caribe. | Foto: Getty Images / Captura de pantalla de Truth Social

Este viernes, 19 de septiembre, el presidente Donald Trump informó, a través de su red social Truth Social, la destrucción de una nueva embarcación en medio de aguas internacionales.

La lancha interceptada, supuestamente, estaba transportando cocaína y, en medio de la operación, tres personas que se movilizaban junto con el cargamento perdieron la vida.

En desarrollo...

