Trump podría recibir autorización para atacar a cualquier grupo narcoterrorista, como los ligados a Nicolás Maduro

Según el ‘The New York Times’, un proyecto de ley que circula le daría al mandatario amplios poderes en su guerra contra los carteles de la droga.

Periodista Semana

19 de septiembre de 2025, 5:52 p. m.
En la administración de Donald Trump y en la centenaria relación con Estados Unidos hay elementos políticos adicionales que también pesan mucho.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. | Foto: GETTY IMAGES

El The New York Times reveló que en la Casa Blanca y en el Capitolio circula un proyecto de ley que otorgaría al presidente Donald Trump amplias facultades para emprender una guerra contra los carteles de la droga que él mismo ha catalogado como “terroristas”. La propuesta también incluiría acciones contra cualquier país que, según el mandatario, haya brindado refugio o asistencia a esas organizaciones criminales.

De acuerdo con el diario, la iniciativa surge en medio de la controversia generada por los recientes ataques militares de Estados Unidos en el mar Caribe, que destruyeron dos embarcaciones sospechosas de transportar drogas y dejaron varias víctimas fatales ligadas a carteles narcoterroristas venezolanos y a Nicolás Maduro.

Estos operativos han sido cuestionados por especialistas que los califican de ilegales, al no contar con autorización expresa del Congreso. Trump, por su parte, ha defendido la legitimidad de las operaciones. El mandatario sostiene que la Constitución le otorgaba la autoridad suficiente para ordenar los ataques, ya que asegura que representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Información en desarrollo…

