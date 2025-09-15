Suscribirse

Exfuncionario de Donald Trump revela detalles y ubicación exacta del supuesto búnker secreto de Nicolás Maduro

La información fue dada por Marshall Billingslea, exsecretario adjunto para el Financiamiento contra el Terrorismo en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Redacción Mundo
15 de septiembre de 2025, 3:52 p. m.
Nicolás Maduro tendría un protegido búnker
Nicolás Maduro tendría un protegido búnker. | Foto: Getty Images

Marshall S. Billingslea, exfuncionario del gobierno de Donald Trump, difundió en redes sociales, junto a una imagen satelital, las características y la ubicación de un supuesto búnker subterráneo vinculado al régimen de Nicolás Maduro, que se ubicaría bajo la llamada “Rampa 4” del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía. Las afirmaciones circularon ampliamente en medios y cuentas en la región durante las últimas horas.

En el mensaje, Billingslea enumeró las presuntas especificaciones de la instalación. Entre los puntos que publicó están: más de cinco niveles subterráneos; profundidad superior a 40 metros; una superficie aproximada de 15.000 m²; ubicación bajo la sala de llegadas presidenciales; sala de situación con sistemas de videoconferencia (SITROOM con VTC).

Contexto: Hablan los voluntarios que se enlistaron para pelear al lado de Maduro: “Los recibiremos con plomo”

Además, tendría cuartos de descanso para la cúpula; gimnasio; cocina y refrigeración con capacidad para abastecer 150 personas por cuatro meses; suministro de oxígeno para alrededor de 25 días; presencia de seguridad cubana; conexión directa con el hangar presidencial. Billingslea acompañó la lista con una imagen satelital del búnker sobre la rampa 4 del aeropuerto en Maiquetía.

Trump amenazó con aranceles a los países que le compren hidrocarburos a Maduro
El exfuncionario de Donald Trump reveló los secretos sobre el supuesto búnker de Maduro. | Foto: Getty

La divulgación se produce en un contexto de elevada tensión entre Washington y Caracas, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe y recientes operaciones dirigidas contra embarcaciones con presuntos narcotraficantes. Washington sostiene que algunas de sus maniobras buscan combatir redes de narcotráfico; Caracas las califica de agresivas y afirma que buscan justificar medidas contra su gobierno.

Distintos medios periodísticos que replicaron la publicación de Billingslea han recogido los detalles de la presunta instalación, pero no han presentado hasta ahora verificación independiente pública que confirme la existencia, el tamaño exacto o las capacidades del búnker. En varios reportes se advierte que la información proviene de un exfuncionario y de una imagen difundida en redes.

Tampoco hay, por el momento, un pronunciamiento oficial del régimen venezolano que reconozca o niegue puntualmente la ubicación o las especificaciones del búnker señalado por Billingslea.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habla por radio mientras lidera el despliegue del Plan Independencia 200 desde Ciudad Caribia el 11 de septiembre de 2025 en La Guaira, Venezuela.
El dictador venezolano, Nicolás Maduro, tendría un búnker en el aeropuerto en Maiquetía. | Foto: Anadolu via AFP

En otras ocasiones, la dictadura ha rechazado denuncias similares y ha calificado ciertas divulgaciones como parte de campañas de desinformación o propaganda hostil. Al mismo tiempo, Caracas ha advertido con anterioridad que responderá a cualquier “provocación” en la zona del Caribe.

Contexto: Edmundo González habla de frente de una salida de Maduro: “el coraje para irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias”

La publicación de Billingslea fue rápidamente replicada por medios, cuentas de noticias y usuarios en plataformas sociales en América Latina y Estados Unidos, lo que generó reacciones políticas y demanda de aclaraciones por parte de actores internacionales, en medio de especulaciones sobre una posible intervención armada de Estados Unidos contra el dictador venezolano.

