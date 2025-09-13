Suscribirse

MUNDO

Edmundo González habla de frente de una salida de Maduro: “el coraje para irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias”

El presidente electo de Venezuela le plantea un camino al dictador y dice que no cree que la intervención militar sea la salida.

Cristina Castro

Cristina Castro

Editora General

13 de septiembre de 2025, 11:41 p. m.
Edmundo González y Nicolás Maduro
Edmundo González y Nicolás Maduro | Foto: Montaje Semana

En una entrevista para el canal español RTVE, Edmundo González habló con la mesura que lo caracteriza. El presidente electo de Venezuela sabe que su país vive un punto de inflexión que, por primera vez en mucho tiempo, ha puesto sobre la mesa la posibilidad real de que Nicolás Maduro pueda dejar el poder.

Como es conocido por el mundo, a González le usurparon las elecciones el 28 de julio de 2024. Fue el verdadero triunfador de los comicios realizados. Según las actas, él ganó con más del 60 por ciento de la intención de voto.

Contexto: Un controvertido expresidente español estaría buscando la “fórmula” para “sacrificar” a Maduro y sacarlo de Venezuela. ¿Tendría eco?

González vive en Madrid y desde allí habla de cómo ve a su país y lo que ha podido hacer por su gente. “El primer año de exilio me ha permitido hacer lo que no habría podido hacer en Caracas”, aseguró.

QUITO, ECUADOR - JANUARY 28: Venezuelan Opposition Leader Edmundo González Urrutia speaks during a visit to Ecuador at Palacio de Gobierno on January 28, 2025 in Quito, Ecuador. Venezuelan opposition leader Edmundo Gonzalez visits Ecuador as part of a trip to different countries in Latin America. The government of Daniel Noboa recognizes Gonzalez as president-elect of Venezuela. (Photo by Henry Lapo/Agencia Press South/Getty Images)
"Todo esto es un movimiento muy, pero muy importante, así que algo tiene que ocurrir. No hay duda de ello", aseguró" (Photo by Henry Lapo/Agencia Press South/Getty Images) | Foto: Getty Images

Habla de su situación, pero también de los 8 millones de venezolanos que, como él, viven en el exilio. Una cifra que, asegura, no se ha visto en ningún país del mundo que no haya sufrido una guerra o una catástrofe natural de gran magnitud.

Sobre el ambiente que se vive en Venezuela hoy dijo: “Muy tensa, muy polémica, muy crispado el ambiente, porque después de haberse robado una elección como la que se hizo en Venezuela, donde la candidatura que yo representaba tenía una amplísima mayoría, y que ganó abiertamente, y que hubiese sido mucho más amplia la victoria si se hubiese permitido el voto de los venezolanos en el exterior”.

Pero luego lanzó la idea que él ve como una salida. “Algo tiene que pasar porque un país no puede estar al vilo de una situación como la que tenemos, cuatro mil o seis mil efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos acantonados allí, en una isla cerca de Venezuela, cuatro naves de guerra, aviones, en fin, F-35, o sea, todo esto es un movimiento muy, pero muy importante, así que algo tiene que ocurrir. No hay duda de ello", aseguró.

Contexto: Un año del robo de Maduro: figuras de la oposición en Venezuela hablan en SEMANA del futuro del país y la posible salida de la dictadura

“Ojalá no ocurra y Maduro reflexione. Tenga el coraje para abandonar el país e irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias”.

González contó cómo se produjo su salida de Caracas. Aseguró que en un momento se fue a vivir durante 37 días en la Embajada de los Países Bajos, que le dio refugio y que, luego, como es conocido, un avión del gobierno español fue a buscarlo, tras el aval del gobierno de Maduro.

Nicolas Maduro armamento
“Algo tiene que pasar porque un país no puede estar al vilo de una situación como la que tenemos, cuatro mil o seis mil efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos acantonados allí, en una isla cerca de Venezuela", dijo González | Foto: AP / Adobe Stock

El presidente electo tiene claro que la dictadura ha hecho todo para doblegarlo. Por ejemplo, contó sobre el secuestro que vive su familia.

Tengo un yerno, el esposo de mi hija, que tiene ocho meses secuestrado, desaparecido, nadie sabe dónde está. Mi hija va regularmente, todas las semanas, a la defensoría pública y le dicen que tiene como centro de reclusión El Rodeo I. Va a El Rodeo I, ‘no, aquí no está’. Eso es todas las semanas, la misma respuesta".

Agregó que a su yerno se lo llevaron delante de sus hijos de cinco y siete años, generando un dolor inmenso. “Eso tiene un objetivo y soy yo”, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Edmundo González habla de frente de una salida de Maduro: “el coraje para irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias”

2. María Claudia Tarazona habló sobre su hijo, Alejandro, y destapó conmovedora situación: “Vas a estar más cerca a papá”

3. Karol G brilló en concierto en el Vaticano; así fue la velada y su show con Andrea Bocelli

4. Sancionaron a Egan Bernal por esto que hizo en La Vuelta a España 2025: multa es oficial

5. ¿Qué pasa con TransMilenio?: vehículos varados, accidentados, y hasta la punta de una máquina de obra del Metro le cae encima

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Edmundo González UrrutiaNicolás MaduroVenezuela

Noticias Destacadas

Edmundo González y Nicolás Maduro

Edmundo González habla de frente de una salida de Maduro: “el coraje para irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias”

x

Destapan detalle clave sobre Tyler Robinson, asesino de Charlie Kirk: mantenía “relación romántica” con mujer trans

Redacción Semana
John P. Walters, ex zar antidrogas

Ex zar antidrogas de EE. UU. habló sobre posible descertificación y envió preocupante predicción: “Sería devastador para Colombia”

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.