Un año del robo de Maduro: figuras de la oposición en Venezuela hablan en SEMANA del futuro del país y la posible salida de la dictadura

“No hemos claudicado, ni lo vamos a hacer”

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas.

Ese día no es una simple fecha colgada en un calendario. Es el recuerdo de una épica, y ese recuerdo está presente, día tras día, en la memoria de los venezolanos. Forma parte del arsenal de lucha que sigue vigente, porque nosotros no hemos claudicado, ni lo vamos a hacer.

Lo que hemos estado diciéndoles a los venezolanos es que esta es una lucha muy muy exigente. Porque no fue una simple campaña electoral, no fue un torneo entre candidatos que debatían en la radio, en la televisión o contrastaban ideas en discursos o arengas, sino que es una guerra entre el bien y el mal.

Chávez y Maduro han sido protagonistas de un autoritarismo que pretende contagiar a otros pueblos de América Latina. Y el pueblo de Venezuela no solamente lucha por rescatar su libertad, sino que implica también la libertad de otros pueblos, como el de Cuba, el de Nicaragua, y el establecimiento de un cordón de protección de los valores, en principio, que tienen que ver con la democracia.

El problema de la liberación de Venezuela no atañe únicamente a los venezolanos, que ya hemos hecho de todo. Pasamos de lo que algunos llaman la guarimba a las mesas electorales. Demostramos que teníamos un talante pacifista cuando acudimos a mesas de diálogo. Y lo que sacamos de esas mesas fue la prueba fehaciente de que el régimen de Maduro se niega a entregar el poder por las buenas. La gente no ha perdido la fe. Sabe que, en estas condiciones en las que estamos enfrentando a la dictadura, la fe y la esperanza son las municiones que más hacen falta para mantenerse en pie de lucha”.

“Petro ha facilitado la estadía de Maduro”

Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela.

Hay que reflexionar sobre qué herramientas tiene hoy la comunidad internacional para contener a este tipo de dictadores. No es suficiente, y no es que no sean necesarias, solamente las sanciones, los desconocimientos o simplemente las preocupaciones por lo que pasa en Venezuela. El mundo entero necesita herramientas para hacer frente a las dictaduras, como las de Maduro, Ortega o Díaz-Canel, o regímenes como el de Putin.