Antonio Ledezma reacciona al fin de licencias petroleras de Trump a Maduro. “Es no seguir dándole oxígeno al régimen”

No olvidemos que fue en el primer gobierno de Donald Trump que se estableció un cerco antinarcóticos porque hay conciencia de lo que representa ese flujo, lo que implica ese flujo de toneladas de cocaína hacia el territorio estadounidense. Se aplicaron una serie de sanciones que fueron aliviadas por la administración del presidente Biden con el compromiso de Maduro de que iba a facilitar unas elecciones, iba a respetar el resultado de esas elecciones, cosa que no ha hecho.

A. L.: Es que en la medida en que Maduro no tenga finanzas para seguir manteniendo su aparato represivo, en esa medida tendrá que claudicar y admitir la derrota que se le infligió el pasado 28 de julio. Nosotros no estamos hablando ni de golpes de Estado, ni de conspiraciones, simplemente a validar la hazaña heroica que protagonizaron millones de venezolanos el pasado 28 de julio. A todo el mundo le consta, en primer lugar, que fuimos un proceso en medio de grandes desventajas y a pesar de todos los obstáculos que colocó Maduro en ese trance hacia el día electoral del 28 de julio, le ganamos.

A. L.: Esos dólares no iban para los hospitales, no iban para mejorar los quirófanos, no iban para mejorar las salas de parto de las maternidades, no iban a mejorar los centros maternos infantiles, no iban para mejorar las escuelas, ni para financiar los proyectos universitarios, ni para garantizarles servicios a los productores agropecuarios, ni mejorar las carreteras.