“Y no me le rajo a nadie, no me le rindo a nadie y solo obedezco al pueblo soberano de esta Venezuela heroica. Si no nos conocen, que hagan el intento de conocernos. Por las buenas, somos muy buenos. Por las malas, somos guerreros temibles, temibles”, dijo en un tono amenazante Maduro en un discurso público transmitido por la televisión venezolana.