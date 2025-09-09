Un controvertido expresidente español estaría buscando la “fórmula” para “sacrificar” a Maduro y sacarlo de Venezuela. ¿Tendría eco?

En el alto poder de la izquierda en el mundo, José Luis Rodríguez Zapatero ha cumplido un papel muy especial. El expresidente español se ha considerado por años uno de los “amigos” del chavismo en Europa.

Por ejemplo, fue él quien “facilitó”, la conveniente salida de Edmundo González de Venezuela. Para ese momento, ya era claro que González había ganado las elecciones y que Maduro había usurpado ese triunfo.

La salida del presidente electo, que se encontraba refugiado en una embajada en Caracas, perseguido por el régimen, no se trataba de un acto humanitario, sino que le daba al dictador un respiro.

La salida del presidente electo, Edmundo González, de Venezuela fue coordinada por el expresidente Rodríguez Zapatero con alfiles del régimen de Nicolás Maduro. | Foto: Montaje Semana / Getty Images

Una vez en Madrid, en diálogo con el Mundo de España, González narró cómo tuvo que negociar con la dictadura de Maduro su salida del país, en lo que él calificó como el momento más duro de su vida. “Para salir tuve que firmar un papel y unas condiciones. Yo puse las mías. Pero no fue fácil”, narró. En ese momento evitó detallar el papel que había cumplido Rodríguez Zapatero, pero sí dijo: “Defender un régimen como el de Maduro te pone en sintonía con su forma de actuar y de pensar”.

Según el diario, mientras el Gobierno de Estados Unidos endurece la presión estratégica contra el Cartel de los Soles, el socialista español, José Luis Rodríguez Zapatero, busca una salida de transición para Nicolás Maduro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Al expresidente español lo suelen llamar “el otro canciller de Maduro”. Por eso, los rumores que crecen sobre las gestiones que estaría haciendo para permitir una salida del dictador del poder en Venezuela generan mucha inquietud.

Una historia narrada por el Diario de las Américas, un periódico en español, fundado en el sur de la Florida, puso los reflectores de nuevo en el expresidente.

“Mientras el gobierno de Estados Unidos endurece la presión estratégica contra el Cartel de los Soles, el socialista español, José Luis Rodríguez Zapatero, con un grupo de personajes vinculados al chavismo, intenta impulsar una ‘fórmula’ que facilitaría la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela y permitiría una transición manejada por ellos”, asegura el medio.

¿Será esta la señal para EL QUITAVISAS? pic.twitter.com/01c2KvIser — Christopher Landau (@DeputySecState) September 8, 2025

El plan se estaría gestando desde Madrid. Allí, según el medio, “Rodríguez Zapatero y sus cercanos, el general chavista Miguel Rodríguez Torres y el exdiputado Eudoro González Dellán, expusieron en la capital española su plan a opositores exiliados venezolanos, durante una reunión de ‘exploración’, según reportes. No habrían obtenido resultados esperados”.

“Rodríguez Zapatero es el ‘armador’ de la ‘fórmula mágica’ que se gesta sobre Venezuela desde el exterior”, agrega el reportaje.

Gran parte de esos movimientos darían motivados por las jugosas recompensas que tiene el Gobierno de Trump no solo por Nicolás Maduro, sino también por todos sus alfiles.

“El objetivo sería ‘sacrificar’ a Maduro, al ministro y segundo hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, y al general Vladimir Padrino, ministro de la Defensa del dictador, todos vinculados al Cartel de los Soles y, por tanto, con recompensas de hasta 50 millones de dólares fijadas por EE. UU.”, sostiene el informe.

“El objetivo sería “sacrificar” a Maduro, al ministro y segundo hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, y al general Vladimir Padrino, ministro de la Defensa del dictador, todos vinculados al Cartel de los Soles". | Foto: Getty Images

Los rumores se centran también en quiénes podrían estar interesados en hacer ese puente para la transición de Venezuela. Y allí, el diario menciona dos en particular: “La exfiscal Luisa Ortega Díaz, exiliada en España desde 2021, y el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez (2004-2017), residente en Italia, con acusaciones de la justicia de Maduro”.

También menciona a los superpoderosos hermanos Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, vicepresidenta del país y presidente de la Asamblea venezolana. Y a muchos altos mandos militares que, según el texto, le estarían apostando a una salida gradual.

En el pasado, el régimen de Maduro se ha expresado con altos elogios frente a Zapatero. Sin embargo, pese a que estas versiones llevan varios días, nadie se ha pronunciado en Miraflores al respecto.

El que sí se pronunció fue el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien compartió una publicación con algunos datos del artículo del Diario de las Américas. ¿Será esta la señal para el quitavisas?“, se preguntó Landau.

Su mensaje generó varias interpretaciones. Algunos medios españoles, como el diario ABC, la tomaron literal y aseguran que es muy probable que el Gobierno Trump le retire el visado al expresidente español.

Otros han ido mucho más allá y hablan de posibles sanciones a Rodríguez Zapatero, de quien se dijo por años que aumentó su patrimonio por cuenta de las gestiones con el chavismo. En ese frente, se rumora también que el expresidente estaría vendiendo sus propiedades, dados los anuncios de la Casa Blanca de incautar bienes relacionados con el Cartel de los Soles.