Presidente Gustavo Petro vuelve a hablar de Venezuela y plantea solución: “Un pueblo dividido es fácil de invadir”

El presidente Gustavo Petro emitió un trino en la mañana de este martes, 9 de septiembre, sobre la situación que enfrenta Venezuela y llamó a los ciudadanos al diálogo para resolver sus problemas.

Petro empezó recordando que se cumplen ocho meses de detención de Enrique Márquez, considerado como un preso político a manos del régimen que lidera Nicolás Maduro, pero también habló de los connacionales: “Con él, decenas de colombianos en cárceles venezolanas”.

El jefe de Estado lanzó una teoría en medio de las tensiones que se viven en esa zona de la región por cuenta del arribo de buques norteamericanos en el Caribe: “Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder”.

Para Gustavo Petro, llegó el momento de defender a ese territorio: “La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo, ha llegado. Un pueblo dividido es fácil de invadir. Hora del diálogo, la reconciliación y la unión en Venezuela”.

El pronunciamiento del primer mandatario se conoció tras replicar un sentido comunicado de la esposa de Enrique Márquez, Sonia Lugo, recordando los ocho meses que lleva privado de la libertad por la dictadura.

“Hoy, se cumplen ocho meses desde que te arrancaron de nuestro lado. Ocho meses desde que la injusticia golpeó la puerta de nuestra casa para llevarse no solo a un hombre honesto, sino también a un esposo, un padre, un hijo, un venezolano íntegro que ha dedicado su vida al diálogo, a la democracia y al país que tanto amas”, dijo Sonia.

Carta abierta desde el amor y el dolor: 8 meses sin Enrique Márquez



Caracas, 7 de septiembre de 2025



Ella agregó que no ha podido ver a su pareja en todo ese tiempo: “Sin poder hablar contigo, sin que esa justicia e instituciones por las cuales has luchado toda tu vida, permitan ejercer los derechos contenidos en la Constitución que tanto has defendido. Enrique, mi amor, cada día sin ti ha sido una prueba que duele en lo más profundo. Me despierto con tu ausencia al lado, con ese silencio frío que ha reemplazado tu voz y tu risa”.