Suscribirse

Política

Presidente Gustavo Petro vuelve a hablar de Venezuela y plantea solución: “Un pueblo dividido es fácil de invadir”

El jefe de Estado se refirió a la situación del vecino país a través de una publicación en su cuenta de X.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 11:57 a. m.
Nicolás Maduro, Gustavo Petro, mapa de Colombia y Venezuela
Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro emitió un trino en la mañana de este martes, 9 de septiembre, sobre la situación que enfrenta Venezuela y llamó a los ciudadanos al diálogo para resolver sus problemas.

Petro empezó recordando que se cumplen ocho meses de detención de Enrique Márquez, considerado como un preso político a manos del régimen que lidera Nicolás Maduro, pero también habló de los connacionales: “Con él, decenas de colombianos en cárceles venezolanas”.

El jefe de Estado lanzó una teoría en medio de las tensiones que se viven en esa zona de la región por cuenta del arribo de buques norteamericanos en el Caribe: “Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder”.

Contexto: Dos aviones de combate de EE. UU. sobrevuelan país vecino de Venezuela, en medio de escalada de tensiones con Maduro

Para Gustavo Petro, llegó el momento de defender a ese territorio: “La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo, ha llegado. Un pueblo dividido es fácil de invadir. Hora del diálogo, la reconciliación y la unión en Venezuela”.

El pronunciamiento del primer mandatario se conoció tras replicar un sentido comunicado de la esposa de Enrique Márquez, Sonia Lugo, recordando los ocho meses que lleva privado de la libertad por la dictadura.

“Hoy, se cumplen ocho meses desde que te arrancaron de nuestro lado. Ocho meses desde que la injusticia golpeó la puerta de nuestra casa para llevarse no solo a un hombre honesto, sino también a un esposo, un padre, un hijo, un venezolano íntegro que ha dedicado su vida al diálogo, a la democracia y al país que tanto amas”, dijo Sonia.

Ella agregó que no ha podido ver a su pareja en todo ese tiempo: “Sin poder hablar contigo, sin que esa justicia e instituciones por las cuales has luchado toda tu vida, permitan ejercer los derechos contenidos en la Constitución que tanto has defendido. Enrique, mi amor, cada día sin ti ha sido una prueba que duele en lo más profundo. Me despierto con tu ausencia al lado, con ese silencio frío que ha reemplazado tu voz y tu risa”.

En Venezuela, continúan las tensiones. Por un lado, Estados Unidos fijó a sus tropas a un costado del Caribe, mientras que el régimen ordenó redoblar la seguridad en las zonas fronterizas, incluida la que comparte con Colombia, en los sectores de Norte de Santander, Arauca y La Guajira. El fantasma de una posible invasión sigue causando revuelo en el vecino país.

Contexto: Diosdado Cabello calienta el partido Venezuela vs. Colombia por eliminatorias

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Miguel Polo Polo anuncia su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella

2. Director de la UNP justificó la compra de bastones de mando “rezados” y 123 mulas para las comunidades indígenas: “Hacen mofa”

3. Después de anunciar la nueva imputación a Nicolás Petro, sorpresivamente nombran una “fiscal de apoyo”

4. “El quitavisas”: mano derecha de Marco Rubio lanza curiosa amenaza a un expresidente por sus vínculos con Maduro

5. Miguel Uribe Londoño propone llevar a instancias internacionales supuestos delitos electorales de Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroVenezuela

Noticias Destacadas

Augusto Rodríguez y un bastón de mando indígena.

Director de la UNP justificó la compra de bastones de mando “rezados” y 123 mulas para las comunidades indígenas: “Hacen mofa”

Redacción Semana
Miguel Uribe Londoño y Gustavo Petro.

Miguel Uribe Londoño propone llevar a instancias internacionales supuestos delitos electorales de Gustavo Petro

Redacción Semana
Nicolás Maduro, Gustavo Petro, mapa de Colombia y Venezuela

Presidente Gustavo Petro vuelve a hablar de Venezuela y plantea solución: “Un pueblo dividido es fácil de invadir”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.