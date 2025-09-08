Diosdado Cabello calienta el partido Venezuela vs. Colombia por eliminatorias

Este martes, 9 de septiembre, la Selección de Venezuela se juega la vida en las eliminatorias ante Colombia en condición de local, en busca de un boleto al repechaje del Mundial de 2026.

Entre tanto, la Selección Colombia, quinta en la tabla de posiciones con 25 puntos, llega a este partido que se jugará a partir de las 6:30 p. m., ya clasificada al Mundial.

Mientras llega la hora para que ruede la pelota en el estadio Monumental de Maturín, quien empezó a calentar el encuentro deportivo fue el número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello.

En medio de una transmisión en vivo, Cabello, sin que se juegue el partido, ya da por hecho que Colombia caerá ante Venezuela.

“Mañana juega la vinotinto. Rosalinda para pasar a repechaje. ¿Con quién sería el repechaje? Ah, no sabemos todavía. Que nos pongan al que quieran, pues. Nosotros les vamos a ganar como siempre“, se escucha decir a Cabello.

Para obtener el boleto directo al repechaje del Mundial, Venezuela deberá derrotar a Colombia. En caso dado de que la ‘Vinotinto’ logre un empate, dependerá de que Bolivia, su rival directo para el repechaje, no logre vencer a Brasil.

Incluso perdiendo podría obtener el repechaje, siempre y cuando la selección boliviana no consiga la victoria frente al conjunto brasileño.

Es de destacar que Bolivia se ubica a tan solo un punto de la séptima posición que ocupa hoy Venezuela, selección que busca llegar por primera vez en su historia a la máxima cita del fútbol.

Al revisar los resultados de la jornada 17 de la eliminatoria Sudamericana al Mundial de Estados Unidos - México - Canadá de 2026, disputada el jueves, Venezuela viene de caer goleada 3-0 ante la Argentina de Lionel Messi.

Entre tanto, el combinado Tricolor, dirigido por el técnico Néstor Lorenzo, viene de golear a Bolivia, también por 3-0, en Barranquilla.

Así alinearían ambas selecciones este martes:

Venezuela: Rafael Romo - Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro - Jefferson Savarino, José Martínez, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo - Salomón Rondón, Josef Martínez.