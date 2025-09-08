Néstor Lorenzo podría sorprender con algunos cambios en su once inicialista para enfrentarse a Venezuela, durante la fecha 18 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Según lo dio a conocer en la más reciente rueda de prensa: "Posiblemente haya algún cambio, todos son potenciales titulares y no cambiaremos el esquema”.

Es decir, que del 4-2-3-1 no se saldrá, pero sí existe la chance que no sean los mismos nombres que estuvieron ante Bolivia el jueves pasado.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia | Foto: Getty Images via AFP

Sobre no dar ventajas al rival, Lorenzo calificó el choque como “un partido importante, significa mucho para ellos”.

Inmediatamente después de decir que se podrían ver variantes, el aficionado generó ilusión con la chance de juntar a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

De dicha solicitud expresa por parte del hincha colombiano, el entrenador no se cerró a esa posibilidad para este martes.

“James y Juanfer son dos grandes jugadores. Un equipo se arma con una combinación de características y funciones, los dos tienen características parecidas y por eso a veces uno es el reemplazo del otro, pero claro que pueden jugar juntos”, sentenció.

De esta manera, lo que se piensa es que el cuerpo técnico de Lorenzo estaría analizando cómo sumar a Quintero para ser socio de James.

Adicionalmente, Santiago Arias por más que haya tenido un sobresaliente juego pasado, ya le dejaría el lugar al fijo, Daniel Muñoz.

Daniel Muñoz volvería al primer equipo de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Es decir que la nómina de Colombia vs. Venezuela sería algo así: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias (Juan Fernando Quintero), James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Sacar a Jhon Arias del once sería una medida que podría entenderse luego de que en las últimas presentaciones con Colombia ha estado lejos del nivel que se le conoce.

Y la llegada de Juanfer al primer equipo, también se vería normal tras haber sido protagonista con gol y asistencia.

Venezuela, contra las cuerdas

Venezuela se juega este martes ante Colombia el boleto al repechaje del Mundial de 2026, que alargará sus aspiraciones de llegar por primera vez en su historia a la máxima cita del fútbol.

“Tenemos una final con nuestra gente”, dijo el seleccionador, Fernando ‘Bocha’ Batista, después del partido ante Argentina. “Queremos darle una alegría al pueblo venezolano”.

Venezuela viene de caer con Argentina en las eliminatorias sudamericanas. | Foto: AFP

Venezuela es el único país de la Conmebol que nunca disputó un Mundial de fútbol y para el de Norteamérica hay esperanza gracias a que la FIFA amplió el torneo a 48 selecciones y la región pasó de 4,5 cupos a 6,5 entre diez países.

Las últimas dos eliminatorias fueron desastrosas para Venezuela, que terminó en el último lugar. El fantasma de la Cenicienta de Sudamérica volvía al acecho.

El martes, Batista debe salir ofensivo, a buscar el partido, a ganar frente a Colombia. Jugar en relación al resultado de El Alto puede resultar catastrófico.

Telasco Segovia y José ‘El Brujo’ Martínez deberán volver al once titular. El primero, volante del Inter Miami, se perdió el juego ante Argentina por suspensión, lo mismo que el centrocampista del Corinthians, que además viene de una fractura en la mano.

Un triunfo garantiza el pase, un empate o derrota también, siempre que La Verde no gane -si iguala queda fuera por diferencia de goles-.